8 необычных вариантов празднования Нового года в Новосибирске

Posted 20 декабря, 16:21
Published 20 декабря, 16:21
Modified 20 декабря, 16:21
Updated 20 декабря, 16:21
Что может быть лучше, чем провести праздничную ночь в бане или термах? У некоторых новосибирцев есть традиция посещать комплекс «Мира Термы» или другие аналогичные комплексы. Финская сауна, хаммам, бассейн с теплой водой — все это создаст атмосферу полного релакса. Вы можете встретить бой курантов в уютной комнате отдыха, наслаждаясь травяным чаем и фруктами. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет сбежать от городской суеты и окунуться в атмосферу покоя и тепла.
Если вы предпочитаете искусство и эстетику, Новый год в Оперном театре станет идеальным выбором. Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского давно стал символом новогодних праздников. Волшебная музыка, сказочная атмосфера и великолепие танца создадут ощущение настоящего праздника. А после спектакля можно прогуляться по вечернему Новосибирску, любуясь праздничной иллюминацией на главных улицах города.
Для тех, кто ищет активный и веселый праздник, бархопинг — отличный способ провести новогоднюю ночь. Маршрут может включать популярные заведения города, такие как Friends, Типография, Jaws и другие локальные бары. Попробуйте специальные новогодние коктейли, участвуйте в конкурсах и почувствуйте атмосферу праздника в каждом новом месте.
Превратите новогоднюю ночь в праздник для других! Взяв на себя роли Деда Мороза и Снегурочки, вы можете устроить сюрприз для соседей, друзей или даже незнакомцев. Украсьте костюмы, возьмите мешок с подарками и отправляйтесь в путь — дарить радость. Такой формат праздника подарит массу положительных эмоций и сделает Новый год по-настоящему запоминающимся.
Почему бы не выйти за пределы своей квартиры и не устроить совместный праздник с соседями? Пригласите жильцов с вашей лестничной клетки или этажа. Можно организовать общий стол, обменяться блюдами и поделиться праздничным настроением. Этот вариант особенно хорош для тех, кто хочет найти новых друзей или укрепить отношения с соседями.
Любите загадки и приключения? Придумайте или закажите квест по городу. Вы можете включить в маршрут знаковые новосибирские места, такие как Первомайский сквер, театр «Глобус» или часовню Николая Чудотворца. Завершить маршрут можно в уютном кафе или на одной из праздничных площадок города.
Если хотите почувствовать атмосферу свободы и приключения, отправляйтесь в поездку в новогоднюю ночь. Встретить праздник можно в вагоне поезда или на борту самолета. Это не только необычно, но и символично — начать Новый год в движении, загадав желания о новых путешествиях и открытиях.
Новосибирск — прекрасный город, но иногда хочется увидеть что-то новое. Выберите любой город России или ближнего зарубежья и отправляйтесь туда на Новый год. Санкт-Петербург, Казань, Томск или даже соседний Барнаул могут стать отличными вариантами для короткого путешествия. Ранее мы, как раз, рассказывали, какие города можно посетить в Новый год и сколько это будет стоить.