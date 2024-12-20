8 необычных вариантов празднования Нового года в Новосибирске

Что может быть лучше, чем провести праздничную ночь в бане или термах? У некоторых новосибирцев есть традиция посещать комплекс «Мира Термы» или другие аналогичные комплексы. Финская сауна, хаммам, бассейн с теплой водой — все это создаст атмосферу полного релакса. Вы можете встретить бой курантов в уютной комнате отдыха, наслаждаясь травяным чаем и фруктами. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет сбежать от городской суеты и окунуться в атмосферу покоя и тепла.