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Posted 20 декабря, 16:21

Published 20 декабря, 16:21

Modified 20 декабря, 16:21

Updated 20 декабря, 16:21

Украшения в Первомайском сквере

8 необычных вариантов празднования Нового года в Новосибирске

20 декабря 2024, 16:21
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Украшения в Первомайском сквере
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Если вам наскучили традиционные застолья или стандартные сценарии, то Новосибирск предлагает массу оригинальных вариантов для встречи Нового года. Или же вы можете придумать их сами. Предлагаем несколько необычных вариантов празднования.

1. Новый год в термах

Что может быть лучше, чем провести праздничную ночь в бане или термах? У некоторых новосибирцев есть традиция посещать комплекс «Мира Термы» или другие аналогичные комплексы. Финская сауна, хаммам, бассейн с теплой водой — все это создаст атмосферу полного релакса. Вы можете встретить бой курантов в уютной комнате отдыха, наслаждаясь травяным чаем и фруктами. Такой вариант подойдет для тех, кто хочет сбежать от городской суеты и окунуться в атмосферу покоя и тепла.

2. Балет «Щелкунчик» в НОВАТе

Если вы предпочитаете искусство и эстетику, Новый год в Оперном театре станет идеальным выбором. Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского давно стал символом новогодних праздников. Волшебная музыка, сказочная атмосфера и великолепие танца создадут ощущение настоящего праздника. А после спектакля можно прогуляться по вечернему Новосибирску, любуясь праздничной иллюминацией на главных улицах города.

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3. Бархопинг по новосибирским барам

Для тех, кто ищет активный и веселый праздник, бархопинг — отличный способ провести новогоднюю ночь. Маршрут может включать популярные заведения города, такие как Friends, Типография, Jaws и другие локальные бары. Попробуйте специальные новогодние коктейли, участвуйте в конкурсах и почувствуйте атмосферу праздника в каждом новом месте.

4. Самим стать Дедом Морозом и Снегурочкой

Превратите новогоднюю ночь в праздник для других! Взяв на себя роли Деда Мороза и Снегурочки, вы можете устроить сюрприз для соседей, друзей или даже незнакомцев. Украсьте костюмы, возьмите мешок с подарками и отправляйтесь в путь — дарить радость. Такой формат праздника подарит массу положительных эмоций и сделает Новый год по-настоящему запоминающимся.

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5. Праздник с соседями

Почему бы не выйти за пределы своей квартиры и не устроить совместный праздник с соседями? Пригласите жильцов с вашей лестничной клетки или этажа. Можно организовать общий стол, обменяться блюдами и поделиться праздничным настроением. Этот вариант особенно хорош для тех, кто хочет найти новых друзей или укрепить отношения с соседями.

6. Квест по городу

Любите загадки и приключения? Придумайте или закажите квест по городу. Вы можете включить в маршрут знаковые новосибирские места, такие как Первомайский сквер, театр «Глобус» или часовню Николая Чудотворца. Завершить маршрут можно в уютном кафе или на одной из праздничных площадок города.

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7. Встретить праздник в дороге

Если хотите почувствовать атмосферу свободы и приключения, отправляйтесь в поездку в новогоднюю ночь. Встретить праздник можно в вагоне поезда или на борту самолета. Это не только необычно, но и символично — начать Новый год в движении, загадав желания о новых путешествиях и открытиях.

8. Уехать в другой город

Новосибирск — прекрасный город, но иногда хочется увидеть что-то новое. Выберите любой город России или ближнего зарубежья и отправляйтесь туда на Новый год. Санкт-Петербург, Казань, Томск или даже соседний Барнаул могут стать отличными вариантами для короткого путешествия. Ранее мы, как раз, рассказывали, какие города можно посетить в Новый год и сколько это будет стоить.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новый год в Новосибирске 2025
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