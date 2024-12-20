Астану и Алма-Ату украсили в преддверии Нового года

Торгово-развлекательные центры соревнуются между собой по красочности новогоднего убранства: в их просторных холлах каждый год выставляются елки, гирлянды, статуи животных и фигуры волшебных героев. В Алма-Ате особенно красочно украшают аптеки, которые обычно выглядят наряднее, чем сияющие обменные пункты.