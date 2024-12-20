Астану и Алма-Ату украсили в преддверии Нового года

Posted 20 декабря, 19:50
Published 20 декабря, 19:50
Modified 20 декабря, 19:51
Updated 20 декабря, 19:51
Как сообщает regnum.ru, Астана и Алма-Ата оставили далеко позади Шымкент, бюджет которого на праздничное украшение города составляет только 80,6 миллиона тенге.
Климат и архитектура дает Астане некоторые преимущества. Северное расположение помогает применять для зимнего убранства города природные элементы. Широкие площади города, особенно на левом берегу Ишима, способны настроить жителей и туристов на праздничный лад, а массивные ели выгодно выделяются на фоне городского ландшафта.
В Алма-Ате не наблюдается четко выраженный центр города, поэтому новогоднее убранство каждый год располагается немного хаотично. Множество современных жилых домов, которые отличаются масштабным остеклением, украшают елками в едином новогоднем стиле города.
В декабре в Казахстане растут точки продаж цитрусовых, также на прилавках оказывается множество ананасов. По мнению социологов, дело здесь заключается в ностальгических кодах, а эксперты объясняют такое ежегодное явление вкусовыми традициями.
Торгово-развлекательные центры соревнуются между собой по красочности новогоднего убранства: в их просторных холлах каждый год выставляются елки, гирлянды, статуи животных и фигуры волшебных героев. В Алма-Ате особенно красочно украшают аптеки, которые обычно выглядят наряднее, чем сияющие обменные пункты.
На полках магазинов появляются больше новогодних наборов сладостей, хотя некоторые все-таки предпочитают собирать подарки самостоятельно, несмотря на растущий товарный ассортимент. В декабре активно проводятся корпоративы, для которых заведения общественного питания и развлекательные заведения разрабатывают особые меню и досуговые программы.
Культурная жизнь в канун Нового года подстраивается под всеобщую атмосферу праздника. В Казахстане население предпочитает массово посещать новогодние спектакли, концерты и шоу. В кинотеатрах уже сейчас стартовал показ тематических картин.
В Алма-Ату приедет шоу московского цирка Никулина на льду, а в Астане музей-театр «Сказкин дом» запустил для зрителей интерактивное представление «История Снеговика». Помимо этого, в театрах по всей стране начался показ постановок «Щелкунчика».