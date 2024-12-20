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Posted 20 декабря, 19:50

Published 20 декабря, 19:50

Modified 20 декабря, 19:51

Updated 20 декабря, 19:51

Астану и Алма-Ату украсили в преддверии Нового года

Астану и Алма-Ату украсили в преддверии Нового года

20 декабря 2024, 19:50
Фото: Акимат города Астаны.
Две столицы Казахстана — Астана и Алма-Ата — конкурируют между собой по обилию и красоте новогоднего убранства. Астана потратит на декорирование улиц к Новому году 696,7 миллиона тенге, а Алма-Ата, которая имеет неофициальный статус южной столицы, выделила на украшения 800 миллиона тенге.

Как сообщает regnum.ru, Астана и Алма-Ата оставили далеко позади Шымкент, бюджет которого на праздничное украшение города составляет только 80,6 миллиона тенге.

Климат и архитектура дает Астане некоторые преимущества. Северное расположение помогает применять для зимнего убранства города природные элементы. Широкие площади города, особенно на левом берегу Ишима, способны настроить жителей и туристов на праздничный лад, а массивные ели выгодно выделяются на фоне городского ландшафта.

Фото: Акимат города Астаны

В Алма-Ате не наблюдается четко выраженный центр города, поэтому новогоднее убранство каждый год располагается немного хаотично. Множество современных жилых домов, которые отличаются масштабным остеклением, украшают елками в едином новогоднем стиле города.

В декабре в Казахстане растут точки продаж цитрусовых, также на прилавках оказывается множество ананасов. По мнению социологов, дело здесь заключается в ностальгических кодах, а эксперты объясняют такое ежегодное явление вкусовыми традициями.

Фото: Акимат города Астаны

Торгово-развлекательные центры соревнуются между собой по красочности новогоднего убранства: в их просторных холлах каждый год выставляются елки, гирлянды, статуи животных и фигуры волшебных героев. В Алма-Ате особенно красочно украшают аптеки, которые обычно выглядят наряднее, чем сияющие обменные пункты.

На полках магазинов появляются больше новогодних наборов сладостей, хотя некоторые все-таки предпочитают собирать подарки самостоятельно, несмотря на растущий товарный ассортимент. В декабре активно проводятся корпоративы, для которых заведения общественного питания и развлекательные заведения разрабатывают особые меню и досуговые программы.

Фото: Акимат города Астаны

Культурная жизнь в канун Нового года подстраивается под всеобщую атмосферу праздника. В Казахстане население предпочитает массово посещать новогодние спектакли, концерты и шоу. В кинотеатрах уже сейчас стартовал показ тематических картин.

В Алма-Ату приедет шоу московского цирка Никулина на льду, а в Астане музей-театр «Сказкин дом» запустил для зрителей интерактивное представление «История Снеговика». Помимо этого, в театрах по всей стране начался показ постановок «Щелкунчика».

Фото: Акимат города Астаны
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