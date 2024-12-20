Барак с людьми вспыхнул в Новосибирске — что известно

Все случилось в доме Ленинского района на улице Самотечная. У барака рано утром 20 декабря загорелась кровля. Также огонь охватил несколько этажей. На место прибыли пожарные. Всего в ликвидации ЧП задействовали 40 человек и 13 машин спецтехники.