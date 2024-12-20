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Posted 20 декабря, 01:25

Published 20 декабря, 01:25

Modified 20 декабря, 01:27

Updated 20 декабря, 01:27

Погиб мужчина

Барак с людьми вспыхнул в Новосибирске — что известно

20 декабря 2024, 01:25
Фото: 1MI. Погиб мужчина

В Новосибирске рано утром загорелся барак с людьми

В Новосибирске произошел пожар в многоквартирном доме, о чем информировали в МЧС.

Все случилось в доме Ленинского района на улице Самотечная. У барака рано утром 20 декабря загорелась кровля. Также огонь охватил несколько этажей. На место прибыли пожарные. Всего в ликвидации ЧП задействовали 40 человек и 13 машин спецтехники.

Были эвакуированы двое мужчин, включая маломобильного человека. Остальные 15 человек с детьми покинули дом сами. На тушение пожара потребовалось два часа. Огонь повредил 200 квадратов.

В ходе разбора завалов был найден погибший мужчина. Его тело находилось в квартире. Теперь следователи и дознаватели разберутся в причинах случившегося. Ранее из новосибирской гимназии эвакуировали 700 детей. Предполагалось, что школа загорелась.

Фото: МЧС
Названа возможная причина масштабного пожара на складе в Новосибирске
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