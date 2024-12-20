Бывшему новосибирскому прокурору Фалилееву смягчили наказание за взятки

Posted 20 декабря, 02:45
Published 20 декабря, 02:45
Modified 20 декабря, 02:47
Updated 20 декабря, 02:47
Владимир Фалилеев являлся прокурором региона с 2015 года. Есть отстранили от должности спустя три года за различные нарушения в деятельности ведомства. В отставку его отправили по решению Генпрокуратуры России.
В 2022 году бывшее должностное лицо арестовали за взятки. Также по данной статье проходил его заместитель. По версии следствия, Фалилеев давал покровительство неких авторитетов и владельцев ТЦ «Восток», а также сообщал или уводил их от проверок, получая взятки.
Следствие проходило несколько лет. В январе 2024 году ему вынесли обвинительный приговор. Его отправили в колонию на девять с половиной лет. Однако это решение решили обжаловать. Приговор был пересмотрен в Кемерово. Теперь вместо 9,5 лет он будет отбывать за решеткой 9 лет.