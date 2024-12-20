Бывшему новосибирскому прокурору Фалилееву смягчили наказание за взятки

Следствие проходило несколько лет. В январе 2024 году ему вынесли обвинительный приговор. Его отправили в колонию на девять с половиной лет. Однако это решение решили обжаловать. Приговор был пересмотрен в Кемерово. Теперь вместо 9,5 лет он будет отбывать за решеткой 9 лет.