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Posted 20 декабря, 09:03

Published 20 декабря, 09:03

Modified 20 декабря, 09:03

Updated 20 декабря, 09:03

21 декабря — день зимнего солнцестояния

Черная полоса позади: народные приметы в День зимнего солнцестояния

20 декабря 2024, 09:03
Фото: 1MI. 21 декабря — день зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния, 21 декабря, символизирует важный астрономический и духовный момент года. В этот день Солнце достигает самой низкой точки на небосклоне, делая ночь самой длинной, а день — самым коротким. С древности этот день окружён особым ореолом мистики, ритуалов и традиций.

Когда день зимнего солнцестояния — дата

Зимнее солнцестояние знаменует начало астрономической зимы. В 2024 году оно произойдёт 21 декабря в 12:20 по местному времени. После этой даты световой день начнёт постепенно увеличиваться, что символизирует победу света над тьмой и приближение весны.

Традиции и обряды на день зимнего солнцестояния

1. Почитание Солнца и обновление жизни

Славянские предки считали этот день рождением нового солнца — бога Коляды. Праздник ассоциировался с обновлением, новым циклом жизни и природы. На Руси было принято встречать рассвет, глядя на восходящее солнце, и загадывать желания. Считалось, что первый луч нового солнца обладает магической силой, исполняя самые сокровенные мечты.

2. Очистительные обряды

Канун солнцестояния посвящался очищению: проводили генеральную уборку дома, избавляясь от старых вещей, чтобы освободить место для нового. Наши предки верили, что такой ритуал приносит в дом позитивную энергию. Также было принято очищать душу: зажигать свечи, принимать травяные ванны и мысленно прощаться с неприятностями уходящего года.

3. Пироги и трапеза в кругу семьи

На стол ставили блюда круглой формы — пироги, блины, которые символизировали солнце. Семейная трапеза с обильным застольем считалась залогом богатого и успешного года. Особое внимание уделяли мясным блюдам, которые символизировали достаток.

4. Зажжение огня

Костры и свечи — главные символы праздника. В старину разводили костры, водили вокруг них хороводы, веря, что огонь отгоняет злые силы и согревает землю. В современности эту традицию можно адаптировать, зажигая свечи дома.

Народные приметы на 21 декабря

  • Солнечный день — к поздней весне.
  • Иней на деревьях — к хорошему урожаю.
  • Мороз и тишина — зима будет мягкой и снежной.
  • Вьюга — к дождливому лету.

Для исполнения желаний рекомендовалось написать мечту на листке бумаги и сжечь её в пламени свечи, отправляя своё послание к солнцу. А чтобы привлечь удачу, с утра ставили стакан воды, а затем выпивали её, думая о хорошем.

Чего нельзя делать в день солнцестояния

  • Ссориться и обижаться. Негативные эмоции, испытанные в этот день, могут притянуть несчастья.
  • Работать в доме. Говорят, уборка в этот день предвещает тяжёлый труд в следующем году.
  • Гадать и обращаться к тёмным силам. Хотя солнцестояние и наполнено мистикой, злоупотребление магией считалось опасным.
  • Носить распущенные волосы. Для девушек это могло символизировать потерю женского счастья.

Как отпраздновать 21 декабря?

  • Зажгите свечи и проведите тихий вечер дома.
  • Напишите все неприятности и страхи на бумаге, а затем сожгите их.
  • Подумайте о своих мечтах и запланируйте шаги к их достижению.
  • Насладитесь вкусной едой в компании родных.
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