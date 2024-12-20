Черная полоса позади: народные приметы в День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния, 21 декабря, символизирует важный астрономический и духовный момент года. В этот день Солнце достигает самой низкой точки на небосклоне, делая ночь самой длинной, а день — самым коротким. С древности этот день окружён особым ореолом мистики, ритуалов и традиций.

Когда день зимнего солнцестояния — дата Зимнее солнцестояние знаменует начало астрономической зимы. В 2024 году оно произойдёт 21 декабря в 12:20 по местному времени. После этой даты световой день начнёт постепенно увеличиваться, что символизирует победу света над тьмой и приближение весны. Традиции и обряды на день зимнего солнцестояния 1. Почитание Солнца и обновление жизни Славянские предки считали этот день рождением нового солнца — бога Коляды. Праздник ассоциировался с обновлением, новым циклом жизни и природы. На Руси было принято встречать рассвет, глядя на восходящее солнце, и загадывать желания. Считалось, что первый луч нового солнца обладает магической силой, исполняя самые сокровенные мечты. 2. Очистительные обряды Канун солнцестояния посвящался очищению: проводили генеральную уборку дома, избавляясь от старых вещей, чтобы освободить место для нового. Наши предки верили, что такой ритуал приносит в дом позитивную энергию. Также было принято очищать душу: зажигать свечи, принимать травяные ванны и мысленно прощаться с неприятностями уходящего года. 3. Пироги и трапеза в кругу семьи На стол ставили блюда круглой формы — пироги, блины, которые символизировали солнце. Семейная трапеза с обильным застольем считалась залогом богатого и успешного года. Особое внимание уделяли мясным блюдам, которые символизировали достаток. 4. Зажжение огня Костры и свечи — главные символы праздника. В старину разводили костры, водили вокруг них хороводы, веря, что огонь отгоняет злые силы и согревает землю. В современности эту традицию можно адаптировать, зажигая свечи дома. Народные приметы на 21 декабря Солнечный день — к поздней весне.

— к поздней весне. Иней на деревьях — к хорошему урожаю.

— к хорошему урожаю. Мороз и тишина — зима будет мягкой и снежной.

— зима будет мягкой и снежной. Вьюга — к дождливому лету. Для исполнения желаний рекомендовалось написать мечту на листке бумаги и сжечь её в пламени свечи, отправляя своё послание к солнцу. А чтобы привлечь удачу, с утра ставили стакан воды, а затем выпивали её, думая о хорошем. Чего нельзя делать в день солнцестояния Ссориться и обижаться . Негативные эмоции, испытанные в этот день, могут притянуть несчастья.

. Негативные эмоции, испытанные в этот день, могут притянуть несчастья. Работать в доме . Говорят, уборка в этот день предвещает тяжёлый труд в следующем году.

. Говорят, уборка в этот день предвещает тяжёлый труд в следующем году. Гадать и обращаться к тёмным силам . Хотя солнцестояние и наполнено мистикой, злоупотребление магией считалось опасным.

. Хотя солнцестояние и наполнено мистикой, злоупотребление магией считалось опасным. Носить распущенные волосы. Для девушек это могло символизировать потерю женского счастья. Как отпраздновать 21 декабря? Зажгите свечи и проведите тихий вечер дома.

Напишите все неприятности и страхи на бумаге, а затем сожгите их.

Подумайте о своих мечтах и запланируйте шаги к их достижению.

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