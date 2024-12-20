Черная полоса позади: народные приметы в День зимнего солнцестояния

Posted 20 декабря, 09:03
Published 20 декабря, 09:03
Modified 20 декабря, 09:03
Updated 20 декабря, 09:03
Зимнее солнцестояние знаменует начало астрономической зимы. В 2024 году оно произойдёт 21 декабря в 12:20 по местному времени. После этой даты световой день начнёт постепенно увеличиваться, что символизирует победу света над тьмой и приближение весны.
Славянские предки считали этот день рождением нового солнца — бога Коляды. Праздник ассоциировался с обновлением, новым циклом жизни и природы. На Руси было принято встречать рассвет, глядя на восходящее солнце, и загадывать желания. Считалось, что первый луч нового солнца обладает магической силой, исполняя самые сокровенные мечты.
Канун солнцестояния посвящался очищению: проводили генеральную уборку дома, избавляясь от старых вещей, чтобы освободить место для нового. Наши предки верили, что такой ритуал приносит в дом позитивную энергию. Также было принято очищать душу: зажигать свечи, принимать травяные ванны и мысленно прощаться с неприятностями уходящего года.
На стол ставили блюда круглой формы — пироги, блины, которые символизировали солнце. Семейная трапеза с обильным застольем считалась залогом богатого и успешного года. Особое внимание уделяли мясным блюдам, которые символизировали достаток.
Костры и свечи — главные символы праздника. В старину разводили костры, водили вокруг них хороводы, веря, что огонь отгоняет злые силы и согревает землю. В современности эту традицию можно адаптировать, зажигая свечи дома.
Для исполнения желаний рекомендовалось написать мечту на листке бумаги и сжечь её в пламени свечи, отправляя своё послание к солнцу. А чтобы привлечь удачу, с утра ставили стакан воды, а затем выпивали её, думая о хорошем.