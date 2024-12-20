Депутат горсовета Новосибирска ушел добровольцем на СВО

Депутат от КПРФ Виктор Стрельников в пятницу, 20 декабря, разместил в своем телеграм-канале фото в военной форме и сообщил, что подписал контракт с Минобороны. По словам депутата, в ближайшие недели он будет проходить первоначальную подготовку в части ВДВ на территории Луганской народной республики.