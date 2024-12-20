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Posted 20 декабря, 05:03

Published 20 декабря, 05:03

Modified 20 декабря, 05:05

Updated 20 декабря, 05:05

Стрельников — один из самых молодых депутатов горсовета

Депутат горсовета Новосибирска ушел добровольцем на СВО

20 декабря 2024, 05:03
Фото: тг-канал Виктора Стрельникова. Стрельников — один из самых молодых депутатов горсовета
Виктор Стрельников сообщил об этом в своем телеграм-канале

Депутат от КПРФ Виктор Стрельников в пятницу, 20 декабря, разместил в своем телеграм-канале фото в военной форме и сообщил, что подписал контракт с Минобороны. По словам депутата, в ближайшие недели он будет проходить первоначальную подготовку в части ВДВ на территории Луганской народной республики.

Свое решение Стрельников объясняет, в том числе, недавней гибелью соратника коммунистов, члена «Левого фронта» Егора Овсянникова, который с начала СВО вступил в ряды ЧВК «Вагнер», а недавно вернулся на фронт уже в составе ВС РФ.

Муниципальный депутат Стрельников представляет в горсовете интересы жителей микрорайона Нижняя Ельцова и части микрорайона Щ. Его депутатская позиция часто шла вразрез позиции мэрии и даже фракции КПРФ в городском совете.

Виктор Стрельников подчеркнул, что работу на округе продолжат его помощники.

Ранее мы рассказывали о возможных причинах, вынудивших покинуть свой пост главу областного департамента по молодежной политике, экс-министра образования региона Сергея Федорчука.

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#Новосибирск#Минобороны#Депутат#Контракт#СВО
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