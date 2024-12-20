Депутат горсовета Новосибирска ушел добровольцем на СВО

Posted 20 декабря, 05:03
Published 20 декабря, 05:03
Modified 20 декабря, 05:05
Updated 20 декабря, 05:05
Депутат от КПРФ Виктор Стрельников в пятницу, 20 декабря, разместил в своем телеграм-канале фото в военной форме и сообщил, что подписал контракт с Минобороны. По словам депутата, в ближайшие недели он будет проходить первоначальную подготовку в части ВДВ на территории Луганской народной республики.
Свое решение Стрельников объясняет, в том числе, недавней гибелью соратника коммунистов, члена «Левого фронта» Егора Овсянникова, который с начала СВО вступил в ряды ЧВК «Вагнер», а недавно вернулся на фронт уже в составе ВС РФ.
Муниципальный депутат Стрельников представляет в горсовете интересы жителей микрорайона Нижняя Ельцова и части микрорайона Щ. Его депутатская позиция часто шла вразрез позиции мэрии и даже фракции КПРФ в городском совете.
Виктор Стрельников подчеркнул, что работу на округе продолжат его помощники.
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