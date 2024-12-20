Хорошо устроилась: стал известен размер пенсии сбежавшей Аллы Пугачевой

Однако есть и сложности. Певица не может распоряжаться средствами, поступающими на российские банковские карты. Накапливающаяся пенсия остаётся «замороженной» из-за санкционных ограничений, связанных с международными платежами. За два года, по словам Дворцова, на счетах Пугачёвой скопилось более двух миллионов рублей, которые она пока не может использовать.