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Posted 20 декабря, 07:50

Published 20 декабря, 07:50

Modified 20 декабря, 07:52

Updated 20 декабря, 07:52

Алла Пугачева

Хорошо устроилась: стал известен размер пенсии сбежавшей Аллы Пугачевой

20 декабря 2024, 07:50
Фото: соцсети певицы. Алла Пугачева

Продюсер Дворцов раскрыл реальный размер пенсии сбежавшей Аллы Пугачевой

Финансовые связи с родиной Аллы Пугачевой остаются неразрывными, несмотря на долгие месяцы, проведенные вдали от российских реалий.

По информации продюсера Сергея Дворцова, ежемесячная пенсия Аллы Борисовны, которую она получает в России, составляет 90 тысяч рублей. Это сумма, которая включает 60 тысяч рублей по трудовому стажу и дополнительные 30 тысяч рублей от мэра Москвы за почётное звание народной артистки СССР.

Пенсия Примадонны значительно превышает средний размер выплат для россиян. Однако, как уточняет продюсер, для Пугачёвой это далеко не единственный источник дохода. Алла Борисовна по-прежнему получает авторские отчисления за использование своих песен. Эти доходы остаются значительными, учитывая богатый репертуар, который продолжает звучать на радио и телевидении.

Однако есть и сложности. Певица не может распоряжаться средствами, поступающими на российские банковские карты. Накапливающаяся пенсия остаётся «замороженной» из-за санкционных ограничений, связанных с международными платежами. За два года, по словам Дворцова, на счетах Пугачёвой скопилось более двух миллионов рублей, которые она пока не может использовать.

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#Алина Гурицкая#Культура#Москва#Россия#Санкции#Пенсия#Израиль#Алла Пугачева
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