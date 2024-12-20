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Posted 20 декабря, 09:20

Published 20 декабря, 09:20

Modified 20 декабря, 09:33

Updated 20 декабря, 09:33

Новосибирцы ждут праздник

Красота стоит денег: сколько работники готовы потратить на корпоратив в 2024 году

20 декабря 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирцы ждут праздник

Жители Новосибирска готовы разориться, чтобы быть красивыми на корпоративе

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирске на корпоратив готовы отдать десятки тысяч рублей ради красивого образа, о чем сообщили аналитики.

Больше всего за своим образом следит молодежь от 18 до 34 лет. Они тратят по 20 тысяч рублей, чтобы выглядеть среди сотрудников достойно.

Однако большая часть горожан (54%) не намерена тратиться ради данного события — из бюджета сотрудники выделят не более 10 тысяч рублей. Еще 20% опрошенных пойдут на Новый год с коллегами в обносках, а 17% населения потратят на праздничный образ от 10 до 20 тысяч рублей.

Есть категория работников, для которых не жалко выделить от 20 до 30 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито». Их наряд и образ точно будет сиять среди других. Ранее мы назвали топ самых худших подарков на Новый год.

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