Красота стоит денег: сколько работники готовы потратить на корпоратив в 2024 году

Posted 20 декабря, 09:20
Published 20 декабря, 09:20
Modified 20 декабря, 09:33
Updated 20 декабря, 09:33
Больше всего за своим образом следит молодежь от 18 до 34 лет. Они тратят по 20 тысяч рублей, чтобы выглядеть среди сотрудников достойно.
Однако большая часть горожан (54%) не намерена тратиться ради данного события — из бюджета сотрудники выделят не более 10 тысяч рублей. Еще 20% опрошенных пойдут на Новый год с коллегами в обносках, а 17% населения потратят на праздничный образ от 10 до 20 тысяч рублей.
Есть категория работников, для которых не жалко выделить от 20 до 30 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито». Их наряд и образ точно будет сиять среди других. Ранее мы назвали топ самых худших подарков на Новый год.