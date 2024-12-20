Красота стоит денег: сколько работники готовы потратить на корпоратив в 2024 году

Однако большая часть горожан (54%) не намерена тратиться ради данного события — из бюджета сотрудники выделят не более 10 тысяч рублей. Еще 20% опрошенных пойдут на Новый год с коллегами в обносках, а 17% населения потратят на праздничный образ от 10 до 20 тысяч рублей.