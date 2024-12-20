«Легкий ковид» распространяется по регионам: что это такое и как вылечиться

Posted 20 декабря, 04:31
Published 20 декабря, 04:31
Modified 20 декабря, 04:33
Updated 20 декабря, 04:33
По словам инфекциониста Андрея Позднякова, легкий ковид отличается отсутствием насморка и боли в горле — типичных признаков ОРВИ. Вместо этого пациенты чаще жалуются на:
Основная симптоматика сохраняется в течение 3–5 дней, однако чувство усталости и слабости может продолжаться до нескольких недель.
«Сейчас можно только теоретизировать, какой это возбудитель. Действительно ли это очередная мутация SARS-CoV-2 или это парагрипп, либо это бактериальная инфекция, что сомнительно судя по симптомам», — отметил врач.
Врач, функциональный диагност Мария Сидоренко добавляет, что у некоторых пациентов могут наблюдаться першение в горле или грубость голоса.
Легкие формы COVID-19 становятся все более распространенными благодаря накопленному естественному иммунитету. Большинство людей уже сталкивались с вирусом и имеют защиту, которая помогает переносить инфекцию в облегченной форме.
Однако реабилитация после легкого ковида может затянуться, что связано с истощением иммунитета, частыми стрессами и недосыпом, характерными для конца года.
Симптомы легкого ковида могут быть схожи с гриппом, парагриппом или другими вирусными инфекциями. Врачи рекомендуют проводить лабораторные исследования для точного определения возбудителя. Мария Сидоренко рекомендует следующие меры:
Эксперты рекомендуют не пренебрегать профилактическими мерами:
«Вовремя замеченные симптомы и правильное лечение помогут избежать осложнений и ускорить восстановление», — подчеркивает Мария Сидоренко.
Легкий ковид может выглядеть безобидно, но требует внимания и правильного подхода к лечению. Несмотря на мягкое течение, вирус способен вызывать осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.