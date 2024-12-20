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Posted 20 декабря, 04:31

Published 20 декабря, 04:31

Modified 20 декабря, 04:33

Updated 20 декабря, 04:33

Градусник и таблетки

«Легкий ковид» распространяется по регионам: что это такое и как вылечиться

20 декабря 2024, 04:31
Фото: 1MI. Градусник и таблетки

Жители Новосибирской области начали болеть «легким ковидом»

В последние месяцы россияне столкнулись с необычной формой простудных заболеваний, которую специалисты окрестили «легким ковидом». Несмотря на схожесть симптомов с обычными вирусными инфекциями, болезнь имеет свои особенности.

Симптомы легкого ковида

По словам инфекциониста Андрея Позднякова, легкий ковид отличается отсутствием насморка и боли в горле — типичных признаков ОРВИ. Вместо этого пациенты чаще жалуются на:

  • ломоту в теле,
  • головную боль,
  • вялость,
  • субфебрильную температуру (до 37,5 °C).

Основная симптоматика сохраняется в течение 3–5 дней, однако чувство усталости и слабости может продолжаться до нескольких недель.

«Сейчас можно только теоретизировать, какой это возбудитель. Действительно ли это очередная мутация SARS-CoV-2 или это парагрипп, либо это бактериальная инфекция, что сомнительно судя по симптомам», — отметил врач.

Врач, функциональный диагност Мария Сидоренко добавляет, что у некоторых пациентов могут наблюдаться першение в горле или грубость голоса.

Витамины в таблеткахВитамины в таблетках
Витамины в таблетках. Фото: 1MI

Почему это происходит?

Легкие формы COVID-19 становятся все более распространенными благодаря накопленному естественному иммунитету. Большинство людей уже сталкивались с вирусом и имеют защиту, которая помогает переносить инфекцию в облегченной форме.

Однако реабилитация после легкого ковида может затянуться, что связано с истощением иммунитета, частыми стрессами и недосыпом, характерными для конца года.

Как защититься от «легкого ковида»

Симптомы легкого ковида могут быть схожи с гриппом, парагриппом или другими вирусными инфекциями. Врачи рекомендуют проводить лабораторные исследования для точного определения возбудителя. Мария Сидоренко рекомендует следующие меры:

  1. Отдых и восстановление. «Не нагружайте организм, дайте себе время на отдых. Даже если основные симптомы прошли, усталость может сохраняться», — отмечает Сидоренко.
  2. Гидратация. Пейте больше жидкости, чтобы ускорить вывод токсинов и поддерживать баланс организма.
  3. Сбалансированное питание. Рацион должен включать продукты, богатые витаминами С и D, а также цинком. Это поддержит иммунитет.
  4. Обращение к врачу. Если симптомы не проходят или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с терапевтом.
Электронный градусникЭлектронный градусник
Электронный градусник. Фото: 1MI

Эксперты рекомендуют не пренебрегать профилактическими мерами:

  • мыть руки после посещения общественных мест,
  • использовать маски в местах большого скопления людей,
  • проходить вакцинацию, чтобы минимизировать риски осложнений.
«Вовремя замеченные симптомы и правильное лечение помогут избежать осложнений и ускорить восстановление», — подчеркивает Мария Сидоренко.

Легкий ковид может выглядеть безобидно, но требует внимания и правильного подхода к лечению. Несмотря на мягкое течение, вирус способен вызывать осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Иммунитет#Вакцинация#Здоровье#Лечение#Симптомы
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