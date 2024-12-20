Модель Елена Перминова прокомментировала хамское отношение к персоналу

Posted 20 декабря, 09:19
Published 20 декабря, 09:19
Modified 20 декабря, 09:21
Updated 20 декабря, 09:21
В ответ на критику, Перминова решила не молчать и прокомментировать обвинения. Модель напомнила своим подписчикам, что она не родилась в богатой семье и путь к успеху был долгим и трудным.
«Я не родилась с золотой ложкой во рту», — написала Елена в своем аккаунте, обращая внимание на трудности, которые ей пришлось пережить в молодости.
Она подчеркнула, что не стоит забывать о том, как трудно было на старте ее карьеры.
Елена Перминова — модель, родившаяся в Бердске Новосибирской области. Сейчас является супругой политика Александра Лебедева. Воспитывает четырех детей и ведет свой блог.
В ответе Елены прозвучала и своего рода ирония о том, что неразумно грубо обращаться с людьми, которые ежедневно делают жизнь комфортнее. Знаменитость также подчеркнула, что ее отношения с персоналом всегда основываются на взаимном уважении и понимании.
Ранее Елена Перминова рассказала о том, как принимала участие в кастинге фильма о Джеймсе Бонде. Модель даже показала промо-ролик, который должны были увидеть продюсеры.