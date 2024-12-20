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Posted 20 декабря, 09:19

Published 20 декабря, 09:19

Modified 20 декабря, 09:21

Updated 20 декабря, 09:21

Елена Перминова

Модель Елена Перминова прокомментировала хамское отношение к персоналу

20 декабря 2024, 09:19
Фото: соцсети модели. Елена Перминова

Новосибирская модель прокомментировала хамское отношение к персоналу

Елена Перминова, известная российская топ-модель и жена миллиардера, недавно оказалась в центре обсуждений после обвинений в грубом отношении к персоналу. В одной из социальных сетей ей припомнили недостаточное уважение к персоналу.

В ответ на критику, Перминова решила не молчать и прокомментировать обвинения. Модель напомнила своим подписчикам, что она не родилась в богатой семье и путь к успеху был долгим и трудным.

«Я не родилась с золотой ложкой во рту», — написала Елена в своем аккаунте, обращая внимание на трудности, которые ей пришлось пережить в молодости.

Она подчеркнула, что не стоит забывать о том, как трудно было на старте ее карьеры.

Елена Перминова — модель, родившаяся в Бердске Новосибирской области. Сейчас является супругой политика Александра Лебедева. Воспитывает четырех детей и ведет свой блог.

В ответе Елены прозвучала и своего рода ирония о том, что неразумно грубо обращаться с людьми, которые ежедневно делают жизнь комфортнее. Знаменитость также подчеркнула, что ее отношения с персоналом всегда основываются на взаимном уважении и понимании.

Елена ПерминоваЕлена Перминова
Елена Перминова. Фото: из соцсетей

Ранее Елена Перминова рассказала о том, как принимала участие в кастинге фильма о Джеймсе Бонде. Модель даже показала промо-ролик, который должны были увидеть продюсеры.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Критика#Обвинения#Социальные сети#Кастинг#Блог
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