Модель Елена Перминова прокомментировала хамское отношение к персоналу

В ответе Елены прозвучала и своего рода ирония о том, что неразумно грубо обращаться с людьми, которые ежедневно делают жизнь комфортнее. Знаменитость также подчеркнула, что ее отношения с персоналом всегда основываются на взаимном уважении и понимании.