Москвичам предлагают купить новогоднюю елку за 250 тысяч рублей

Помимо стеклянных шаров, в комплект входит 100 м гирлянды «роса», гирлянда «свечки» (32 штуки), 20-метровые бусы, а также муляжи подарков под елку. Всего на ней висит около 250 игрушек. Высота дерева составляет 270 см, при этом покупатель может выбрать любую цветовую гамму готовой елки.