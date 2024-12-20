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Posted 20 декабря, 05:57

Published 20 декабря, 05:57

Modified 20 декабря, 05:57

Updated 20 декабря, 05:57

Москвичам предлагают купить новогоднюю елку за 250 тысяч рублей

20 декабря 2024, 05:57
Наряженную новогоднюю елку за 250 тысяч рублей предлагают купить жителям Москвы.

Объявление на «Авито» обнаружил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня». Высота дерева составляет 270 см, большинство игрушек (80%) — стеклянные.

В Москве продают готовую новогоднюю елку, украшенную игрушками и гирляндами. За 250 тысяч рублей продавец не просто доставит елку и игрушки, но и соберет все дома у заказчика.

Помимо стеклянных шаров, в комплект входит 100 м гирлянды «роса», гирлянда «свечки» (32 штуки), 20-метровые бусы, а также муляжи подарков под елку. Всего на ней висит около 250 игрушек. Высота дерева составляет 270 см, при этом покупатель может выбрать любую цветовую гамму готовой елки.

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