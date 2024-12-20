Не убранный дом — к несчастью: чем опасен День Анфисы Рукодельницы 21 декабря

У древних народов этот день ассоциировался с обновлением природы и возрождением жизни. На Руси он считался началом нового астрономического года, связанным с почитанием божества Коляды — покровителя зимнего солнца. В честь солнцестояния жгли костры, символизирующие свет и тепло, готовили обрядовые караваи, напоминающие солнце, и проводили шумные гуляния.