atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 16:48

Published 20 декабря, 16:48

Modified 20 декабря, 16:48

Updated 20 декабря, 16:48

Приберитесь в этот день дома

Не убранный дом — к несчастью: чем опасен День Анфисы Рукодельницы 21 декабря

20 декабря 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney. Приберитесь в этот день дома
21 декабря — дата, окутанная древними традициями и богатой историей. В этот день сходятся астрономические, религиозные и народные события, которые на протяжении веков вдохновляли людей на размышления, празднования и ритуалы.

День зимнего солнцестояния: астрономия и язычество

21 декабря знаменует зимнее солнцестояние — самый короткий день и самую длинную ночь в году. Астрономически этот день символизирует точку наибольшего наклона оси Земли относительно Солнца, после чего световой день начинает увеличиваться.

У древних народов этот день ассоциировался с обновлением природы и возрождением жизни. На Руси он считался началом нового астрономического года, связанным с почитанием божества Коляды — покровителя зимнего солнца. В честь солнцестояния жгли костры, символизирующие свет и тепло, готовили обрядовые караваи, напоминающие солнце, и проводили шумные гуляния.

Традиции солнцестояния:

  • Зажжение свечей и костров — чтобы «пробудить» солнце.
  • Исполнение желаний. Считалось, что все загаданное в эту ночь исполнится.
  • Очистительные обряды: избавление от старых вещей и ненужных эмоций, чтобы войти в новый год с легким сердцем.
21 декабря — день зимнего солнцестояния21 декабря — день зимнего солнцестояния
21 декабря — день зимнего солнцестояния. Фото: 1MI

Православные традиции: память мученицы Анфисы Римской

В церковном календаре 21 декабря посвящено памяти святой мученицы Анфисы Римской, жившей в V веке. Жена римского сановника, она приняла христианство от святителя Амвросия Медиоланского. Когда Анфиса отказалась принять арианство, она была сожжена на костре.

На Руси день святой Анфисы получил название «Анфиса Рукодельница». Девушкам в этот день рекомендовалось заниматься рукоделием: прясть, ткать и вышивать. Вышивка не только украшала одежду, но и считалась оберегом, защищавшим человека от бед. Особое значение имели узоры:

  • Ромбы символизировали плодородие.
  • Круги и кресты защищали от несчастий.
  • Птицы и деревья олицетворяли жизненные силы природы.
Анфиса РимскаяАнфиса Римская
Анфиса Римская. Фото: Икона

Народные приметы на 21 декабря

На Руси погода и события дня связывались с предсказаниями на будущее. Народные приметы 21 декабря:

  • Если целый день идет снег — лето будет дождливым.
  • Вьюга и метель сулят ненастную погоду в будущем году.
  • Морозный, но ясный день — к теплой и снежной зиме.
  • Синицы громко поют — к скорым морозам.

Что нельзя делать 21 декабря

В день зимнего солнцестояния традиционно избегали некоторых действий, чтобы не накликать беду:

  1. Нельзя ругаться и конфликтовать. Любая ссора могла отразиться на следующем годе.
  2. Не убранный дом — к несчастью. Перед праздником обязательно проводили уборку.
  3. Запрет на гадания. Вопреки популярным традициям, гадания в день солнцестояния считались небезопасными.
  4. Не отказывайте в помощи. Отказавший в милостыне или помощи мог лишиться удачи на весь год.
В этот день нельзя оставлять дом в грязиВ этот день нельзя оставлять дом в грязи
В этот день нельзя оставлять дом в грязи. Фото: Изображение Midjourney

Как провести 21 декабря

  1. Очистите дом и мысли. Избавьтесь от всего ненужного и подумайте о планах на будущее.
  2. Зажгите свечу. Свет поможет привлечь удачу и гармонию.
  3. Посвятите время творчеству. Этот день особенно благоприятен для рукоделия, творчества и самовыражения.
  4. Наблюдайте за природой. Проверьте, совпадают ли приметы с реальной погодой.
Военный эксперт высказался о всеобщей мобилизации в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске станет дороже разводиться с 1 января 2025График выходных и рабочих дней в Новый год: как отдыхаем в декабре–январеБольшой Рождественский пост начинается в России: даты и правила на 2024–2025 годы
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#История#Астрономия#Гадания#Традиции#Народные приметы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика