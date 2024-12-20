Не убранный дом — к несчастью: чем опасен День Анфисы Рукодельницы 21 декабря

Posted 20 декабря, 16:48
Published 20 декабря, 16:48
Modified 20 декабря, 16:48
Updated 20 декабря, 16:48
21 декабря знаменует зимнее солнцестояние — самый короткий день и самую длинную ночь в году. Астрономически этот день символизирует точку наибольшего наклона оси Земли относительно Солнца, после чего световой день начинает увеличиваться.
У древних народов этот день ассоциировался с обновлением природы и возрождением жизни. На Руси он считался началом нового астрономического года, связанным с почитанием божества Коляды — покровителя зимнего солнца. В честь солнцестояния жгли костры, символизирующие свет и тепло, готовили обрядовые караваи, напоминающие солнце, и проводили шумные гуляния.
В церковном календаре 21 декабря посвящено памяти святой мученицы Анфисы Римской, жившей в V веке. Жена римского сановника, она приняла христианство от святителя Амвросия Медиоланского. Когда Анфиса отказалась принять арианство, она была сожжена на костре.
На Руси день святой Анфисы получил название «Анфиса Рукодельница». Девушкам в этот день рекомендовалось заниматься рукоделием: прясть, ткать и вышивать. Вышивка не только украшала одежду, но и считалась оберегом, защищавшим человека от бед. Особое значение имели узоры:
На Руси погода и события дня связывались с предсказаниями на будущее. Народные приметы 21 декабря:
В день зимнего солнцестояния традиционно избегали некоторых действий, чтобы не накликать беду: