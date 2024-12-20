Пермская ЦБК продолжает вести шефство над школой № 123 микрорайона Бумкомбинат

Не так давно в рамках поддержки федеральных и региональных властей в школе провели капремонт, чтобы обновить коммуникации, фасад и кровлю здания, школьные кабинеты. Как сообщает properm.ru, в образовательном заведении появились центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.