Пермская ЦБК продолжает вести шефство над школой № 123 микрорайона Бумкомбинат

Posted 20 декабря, 09:30
Published 20 декабря, 09:30
Modified 20 декабря, 09:30
Updated 20 декабря, 09:30
Не так давно в рамках поддержки федеральных и региональных властей в школе провели капремонт, чтобы обновить коммуникации, фасад и кровлю здания, школьные кабинеты. Как сообщает properm.ru, в образовательном заведении появились центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.
18 декабря в отремонтированной школе побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона посетил отремонтированные аудитории, получил обратную связь от школьников, призвал будущих выпускников обратить внимание на Пермскую бумажно-целлюлозную компанию как потенциальное место работы в будущем.
Примечательно, что ПЦБК выступает основным социальным партнером школы № 123. В школе работает производственно-образовательный квартал #НашПроект, который поддерживает компания. Благодаря такой инициативе школьники могут дополнительно заниматься естественно-научными и творческими предметами, принимать участие в выездных профессиональных пробах, а также поближе познакомиться с такими дисциплинами, как информационные технологии, инженерия, экология, экономика.
Помимо этого, ПЦБК в партнерстве с пермским филиалом Российского союза боевых искусств инициировала запуск молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК». Благодаря такому проекту дети могут бесплатно посещать занятия по самбо, дзюдо, прикладному рукопашному бою, кикбоксингу, спортивной акробатике, хоккею, легкой атлетике и лыжам.
Компания занимается масштабной поддержкой патриотического воспитания: в школе открыто четыре кадетских класса, в которых организовано дополнительное преподавание физической и начальной военной подготовки, а также проводятся тренировки в бассейне и уроки мужества.