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Posted 20 декабря, 07:28

Published 20 декабря, 07:28

Modified 20 декабря, 07:28

Updated 20 декабря, 07:28

«Промомед» сообщил о доступности нового отечественного препарата от ожирения

«Промомед» сообщил о доступности нового отечественного препарата от ожирения

20 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI.
Компания «Промомед» сообщила о начале продаж российского препарата нового поколения для лечения избыточного веса и ожирения «Велгия» (МНН — семаглутид). Первые партии препарата уже появились в аптеках, а курс его лечения обойдется на треть дешевле терапии отечественными аналогами.

Лекарственное средство ориентировано на пациентов с избыточной массой тела и ожирением, пишет rosbalt.ru. Производитель отмечает, что препарат поможет не только снизить вес, но и скорректировать нарушения, лежащие в основе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Илья Бардин-Денисов, гендиректор «Промомед ДМ», отметил, что одним из приоритетов работы компании является повышение доступности качественных лекарств для россиян. Он добавил, что подобные инициативы помогут не только сохранить здоровье, но и заметно повысить качество жизни. Выпуск нового препарата является примером импортозамещения полного цикла. Всё, от субстанции до шприц-ручки, выпускается на отечественных площадках.

Ранее Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ, в рамках выступления перед журналистами отметил, что около 40 миллионов россиян страдают от избыточного веса, что приводит к развитию многих заболеваний.

У пациентов с ожирением в 3-4 раза чаще развиваются гипертония, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и различные виды рака, в том числе груди и кишечника. Также ожирение увеличивает вероятность преждевременной смерти, снижает качество жизни и увеличивает затраты на лечение.

Эксперты отмечают, что борьба с данным недугом требует комплексного подхода, в который входят изменение образа жизни, физическая активность, правильное питание и, в случае необходимости, медикаментозная терапия.

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