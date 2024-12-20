«Промомед» сообщил о доступности нового отечественного препарата от ожирения

Posted 20 декабря, 07:28
Published 20 декабря, 07:28
Modified 20 декабря, 07:28
Updated 20 декабря, 07:28
Лекарственное средство ориентировано на пациентов с избыточной массой тела и ожирением, пишет rosbalt.ru. Производитель отмечает, что препарат поможет не только снизить вес, но и скорректировать нарушения, лежащие в основе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Илья Бардин-Денисов, гендиректор «Промомед ДМ», отметил, что одним из приоритетов работы компании является повышение доступности качественных лекарств для россиян. Он добавил, что подобные инициативы помогут не только сохранить здоровье, но и заметно повысить качество жизни. Выпуск нового препарата является примером импортозамещения полного цикла. Всё, от субстанции до шприц-ручки, выпускается на отечественных площадках.
Ранее Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ, в рамках выступления перед журналистами отметил, что около 40 миллионов россиян страдают от избыточного веса, что приводит к развитию многих заболеваний.
У пациентов с ожирением в 3-4 раза чаще развиваются гипертония, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и различные виды рака, в том числе груди и кишечника. Также ожирение увеличивает вероятность преждевременной смерти, снижает качество жизни и увеличивает затраты на лечение.
Эксперты отмечают, что борьба с данным недугом требует комплексного подхода, в который входят изменение образа жизни, физическая активность, правильное питание и, в случае необходимости, медикаментозная терапия.