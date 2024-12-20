«Промомед» сообщил о доступности нового отечественного препарата от ожирения

Илья Бардин-Денисов, гендиректор «Промомед ДМ», отметил, что одним из приоритетов работы компании является повышение доступности качественных лекарств для россиян. Он добавил, что подобные инициативы помогут не только сохранить здоровье, но и заметно повысить качество жизни. Выпуск нового препарата является примером импортозамещения полного цикла. Всё, от субстанции до шприц-ручки, выпускается на отечественных площадках.