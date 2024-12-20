Режим повышенной готовности в Новосибирске возмутил прокуратуру

Однако мэрия 11 декабря выпустила постановление, что на участке от проезда Энергетиков до проспекта Димитрова введен повышенный режим готовности. Этот документ необоснованно предоставляет подведомственному мэрии МКУ возможность в обход конкурсных процедур заключить с единственным поставщиком долгосрочный контракт на ремонт Димитровского моста. Это говорит о несоблюдении установленных запретов на совершение органами власти действий, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.