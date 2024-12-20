Режим повышенной готовности в Новосибирске возмутил прокуратуру

Posted 20 декабря, 08:54
Published 20 декабря, 08:54
Modified 20 декабря, 08:56
Updated 20 декабря, 08:56
Димитровский мост в полной мере так и не отремонтировали в 2024 году. Обслуживает его МК «Гормост». С подрядчиком было принято решение расторгнуть договор, в результате чего, сроки сдачи полностью отремонтированной переправы были перенесены на 2025–2026 гг.
Сейчас движение открыто, а к работам приступят весной следующего года. По данным прокуратуры, мост эксплуатируется без каких-либо ограничений и реальных угроз о разрушении объекта — нет.
Однако мэрия 11 декабря выпустила постановление, что на участке от проезда Энергетиков до проспекта Димитрова введен повышенный режим готовности. Этот документ необоснованно предоставляет подведомственному мэрии МКУ возможность в обход конкурсных процедур заключить с единственным поставщиком долгосрочный контракт на ремонт Димитровского моста. Это говорит о несоблюдении установленных запретов на совершение органами власти действий, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
Мэру Максиму Кудрявцеву было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Также предостережение внесли вице-мэру, которому напомнили об ответственности за незаконное ограничение конкуренции. Ведомство обратилось в суд, чтобы тот признал постановление недействительным.