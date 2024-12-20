«Россети Новосибирск» готовятся к усиленной работе в новогодние праздники

Posted 20 декабря, 07:30
Published 20 декабря, 07:30
Modified 20 декабря, 07:32
Updated 20 декабря, 07:32
Накануне новогодних праздников в компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), обеспечивающей электроснабжение Новосибирской области, приняты все необходимые меры для обеспечения надежной и бесперебойной работы электрических сетей в дни новогодних каникул, веден повышенный контроль за состоянием энергооборудования и работоспособностью электроустановок. В усиленном режиме осуществляется работа диспетчерских служб и оперативно-выездных бригад компании, подготовлены спецтехника и аварийный запас материалов и оборудования. В дни новогодних каникул введен режим технологической тишины: приостановлены плановые работы и переключения в электроустановках.
«При возможных технологических нарушениях к оперативному восстановлению электроснабжения готовы 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники, а также 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт для резервного энергоснабжения социально значимых объектов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
По вопросам устранения возможных технологических нарушений налажено взаимодействие между «Россети Новосибирск» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями, добавили представители энергетиков.
Оперативные службы компании готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию круглосуточно. Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по номеру 112 или по телефонам диспетчерских служб электросетевой компании.
Прием звонков осуществляется в автоматическом режиме. При этом абоненту необходимо только назвать полный адрес, по которому отключено электричество. Робот распознает голос абонента и автоматически предоставит информацию о причине отключения и времени восстановления электроснабжения. А в это время диспетчер уже направит бригаду для устранения повреждения.
Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках устранения можно уточнить на официальном сайте компании www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где предусмотрен адресный поиск.
Кроме того, с подобными вопросами можно обращаться в аварийную службе УК или ТСЖ, в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска по телефону 218-00-51 и в соответствующие структуры областных муниципальных образований. Так же этой информацией владеют в сельской или районной администрации и председатели СНТ.