«Россети Новосибирск» готовятся к усиленной работе в новогодние праздники

Кроме того, с подобными вопросами можно обращаться в аварийную службе УК или ТСЖ, в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска по телефону 218-00-51 и в соответствующие структуры областных муниципальных образований. Так же этой информацией владеют в сельской или районной администрации и председатели СНТ.