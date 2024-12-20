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Posted 20 декабря, 07:30

Published 20 декабря, 07:30

Modified 20 декабря, 07:32

Updated 20 декабря, 07:32

Пассажиров привезли в Новосибирск

Самолет до Омска экстренно приземлился в Новосибирске

20 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI. Пассажиров привезли в Новосибирск
В Новосибирске экстренно сел самолет, который следовал до соседнего региона, о чем сообщили в аэропорту.

Авиаборт следовал из Москвы до Омска. Экипаж принял решение посадить самолет в Новосибирске. Причиной тому стал снегопад, а также гололед на полосе в пункте назначения.

Перевозчиком является компания «Аэрофлот». По плану, воздушное судно полетит до Омска лишь в 20 часов. Длительная остановка потребуется для отдыха сотрудников, которые обслуживают самолет. Приземлится в Омске борт в 23 часа.

Ранее в новосибирском аэропорту обнаружили полкилограмма сильнодействующих таблеток. Они по почте пришли для жителя города. Также у самолета Душанбе-Новосибирск треснуло лобовое стекло прямо во время полета.

Сотни тысяч нелегальных сигарет нашли в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Омск#Задержка#Пассажиры
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