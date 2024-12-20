Самолет до Омска экстренно приземлился в Новосибирске

Posted 20 декабря, 07:30
Published 20 декабря, 07:30
Modified 20 декабря, 07:32
Updated 20 декабря, 07:32
Авиаборт следовал из Москвы до Омска. Экипаж принял решение посадить самолет в Новосибирске. Причиной тому стал снегопад, а также гололед на полосе в пункте назначения.
Перевозчиком является компания «Аэрофлот». По плану, воздушное судно полетит до Омска лишь в 20 часов. Длительная остановка потребуется для отдыха сотрудников, которые обслуживают самолет. Приземлится в Омске борт в 23 часа.
Ранее в новосибирском аэропорту обнаружили полкилограмма сильнодействующих таблеток. Они по почте пришли для жителя города. Также у самолета Душанбе-Новосибирск треснуло лобовое стекло прямо во время полета.