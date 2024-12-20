Слиток золота: масло вновь взлетело в цене — сколько придется заплатить в 2024 году

По обновленной статистке, еще 18 ноября кг масла в регионе стоит 1217 рублей, а к 16 декабря рост цен составил до 1259 руб. — более чем на 3%. В начале года продукт жизненной необходимости стоит 867 ₽. Ранее правительство договаривалось с ритейлами о сдерживании цен.