Слиток золота: масло вновь взлетело в цене — сколько придется заплатить в 2024 году

Posted 20 декабря, 11:02
Published 20 декабря, 11:02
Modified 20 декабря, 11:04
Updated 20 декабря, 11:04
По обновленной статистке, еще 18 ноября кг масла в регионе стоит 1217 рублей, а к 16 декабря рост цен составил до 1259 руб. — более чем на 3%. В начале года продукт жизненной необходимости стоит 867 ₽. Ранее правительство договаривалось с ритейлами о сдерживании цен.
Также за месяц подорожал кг творога — осенью он стоил 553 ₽, зимой на три рубля дороже, молоко можно было купить за 94 ₽, а теперь за 97, сметана стоила 287 ₽, а теперь 296.
Ранее Владимир Путин заявил, что несмотря на рост доходов, быстрее выпуск товаров расти не стал, хоть и спрос вырос. От этого и растут цены. Президент надеется, что страна с этим справится.