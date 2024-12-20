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Posted 20 декабря, 11:02

Published 20 декабря, 11:02

Modified 20 декабря, 11:04

Updated 20 декабря, 11:04

Масло дорожает

Слиток золота: масло вновь взлетело в цене — сколько придется заплатить в 2024 году

20 декабря 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney. Масло дорожает

В Новосибирской области масло снова взлетело в цене

В Новосибирской области снова зафиксировали рост цены на масло, что выяснил Новосибирскстат.

По обновленной статистке, еще 18 ноября кг масла в регионе стоит 1217 рублей, а к 16 декабря рост цен составил до 1259 руб. — более чем на 3%. В начале года продукт жизненной необходимости стоит 867 ₽. Ранее правительство договаривалось с ритейлами о сдерживании цен.

Также за месяц подорожал кг творога — осенью он стоил 553 ₽, зимой на три рубля дороже, молоко можно было купить за 94 ₽, а теперь за 97, сметана стоила 287 ₽, а теперь 296.

Ранее Владимир Путин заявил, что несмотря на рост доходов, быстрее выпуск товаров расти не стал, хоть и спрос вырос. От этого и растут цены. Президент надеется, что страна с этим справится.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Продукты#Стоимость#Опросы#Масло
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