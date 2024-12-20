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Posted 20 декабря, 15:36

Published 20 декабря, 15:36

Modified 20 декабря, 15:38

Updated 20 декабря, 15:38

Новогодний стол

Стоимость новогоднего стола в Новосибирске: сравниваем реальные и официальные данные

20 декабря 2024, 15:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новогодний стол

Стало известно, сколько стоит новогодний стол в Новосибирске

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
С наступлением зимних праздников жители Новосибирска и всей России сталкиваются с вопросом — сколько обойдется традиционный новогодний стол? Разбираемся, какую сумму реально стоит закладывать на празднование.

Для большинства семей на этот праздник меню остается неизменным: оливье, селедка под шубой, картофель с курицей на горячее, алкогольные и безалкогольные напитки и сладости. Но, как показал анализ цен, стоимость таких блюд может существенно варьироваться в зависимости от региона и даже магазина.

Сколько стоит новогодний стол — официальные данные

По информации Росстата, на ноябрь 2024 года стоимость новогоднего застолья для семьи из пяти человек составляет около 5 011 рублей. Это сумма включает набор продуктов для приготовления традиционных блюд, таких как оливье, селедка под шубой, горячее с курицей, напитки, сладости и фрукты.

Продукт Количество Стоимость (руб.)
Картофель 2,5 кг 135
Морковь 500 г 24
Свекла 400 г 19
Лук репчатый 100 г 5
Курица 2 кг 429
Сельдь 500 г 305
Яйца 10 шт. 110
Колбаса вареная 400 г 218
Колбаса копченая 300 г 203
Горошек консервированный 400 г 186
Огурцы маринованные 300 г 232
Майонез 400 г 118
Хлеб 400 г 42
Масло сливочное 200 г 232
Красная икра 100 г 895
Яблоки 1 кг 70
Апельсины 1 кг 106
Шоколадные конфеты 1 кг 495
Сыр 200 г 173
Соки и газировка 4 л 259
Шампанское 750 мл 388
Вино 750 мл 462

Сравнение цен по регионам показало, что расходы на новогодний стол варьируются от 3865 рублей в Республике Мордовия до 8832 рублей в Чукотском автономном округе. Средние расходы по России составляют около 5000 рублей.

Стоимость новогоднего стола по данным РосстатаСтоимость новогоднего стола по данным Росстата
Стоимость новогоднего стола по данным Росстата. Фото: atas.info

Цены в Новосибирске

Для более точного расчета затрат в Новосибирске были использованы данные о ценах на продукты в местных магазинах, которые изучила редакция Atas.Info. Эти данные позволили определить, что в Новосибирске стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек, ориентированного на то же меню, составит около 5 645 рублей.

Представляем таблицу с ценами на продукты:

Продукт Количество Цена за единицу Стоимость
Картофель 2,5 кг 40 руб./кг 140 рублей
Морковь 500 г 28 руб./кг 29 рублей
Свекла 400 г 40 руб./кг 35 рублей
Лук репчатый 100 г 37 руб./кг 4,7 рубля
Курица 2 кг 420 руб./кг 420 рублей
Сельдь соленая 500 г 350 руб./шт. 350 рублей
Яйца 10 шт. 11,5 руб./шт. 129 рублей
Колбаса вареная 400 г 180 руб./уп. 180 рублей
Колбаса копченая 300 г 300 руб./уп. 300 рублей
Горошек консервированный 1 банка (400 г) 95 руб./банка 95 рублей
Огурцы маринованные 300 г 190 руб./уп. 195 рублей
Майонез 400 г 85 руб./уп.98 98 рублей
Хлеб 1 батон 56 руб./батон 56 рублей
Масло сливочное 200 г 220 руб./уп. 225 рублей
Красная икра 100 г 1000 руб./100 г 1000 рублей
Апельсины 500 г 150 руб./кг 89 рублей
Яблоки 500 г 150 руб./кг 89 рублей
Шоколадные конфеты 500 г 700 руб./кг 350 рублей
Сыр 200 г 900 руб./кг 220 рублей
Сок 2 л 135 руб./л 270 рублей
Газировка 2 л 110 руб./л 220 рублей
Шампанское 1 бутылка (750 мл) 450 руб./бут. 550 рублей
Вино 1 бутылка (750 мл) 600 руб./бут. 600 рублей

Итоговая стоимость всех блюд:

  • Оливье: 762 рубля
  • Селедка под шубой: 656 рублей
  • Горячее (картофель с курицей): 785 рублей
Стоимость новогоднего стола по данным atas.infoСтоимость новогоднего стола по данным atas.info
Стоимость новогоднего стола по данным atas.info. Фото: atas.info

Стоимость некоторых продуктов, таких как курица, сельдь и икра, а также алкогольные напитки заметно выше, чем в расчете Росстата, что обусловлено местными ценами и различиями в ценовой политике магазинов.

А если не экономить?

Если вы хотите сделать новогодний стол более насыщенным или если количество гостей увеличится, сумма расходов значительно возрастет. Например, добавление дополнительных блюд, увеличение количества мяса или рыбы, а также расширение ассортимента напитков и сладких угощений приведет к удорожанию общей стоимости застолья. Кроме того, если отказаться от некоторых дорогостоящих продуктов, таких как икра или шампанское, можно снизить расходы.

«Сегодня стоимость „новогоднего“ набора для продуктов в России составит порядка 9 140 рублей при расчете на семью из четырех человек, тогда как в прошлом году было 8 050 рублей», — рассказывает профессор, доктор экономических наук экономического факультета РУДН Виктория Бондаренко.

Эксперт отмечает, что такой рост цен связан с инфляцией, которая усилила кредитную нагрузку на произволителей. Из-за этого рекордное повышение цен часто стараются замаскировать, например, за счет уменьшения размера упаковки.

«Влияют также факторы неурожая, проблем с выловом и нехваткой сырья, а также ажиотажный спрос на определенные категории продуктов в преддверии праздника. Целесообразно закупать продукты длительного срока хранения заранее», — отмечает Бондаренко.

Экономисты отмечают, что цены на представленные продукты в октябре–ноябре действительно были значительно ниже тех, что сейчас предлагают магазины.

Как сэкономить на новогоднем столе: 9 проверенных советов
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