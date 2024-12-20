Стоимость новогоднего стола в Новосибирске: сравниваем реальные и официальные данные

Для более точного расчета затрат в Новосибирске были использованы данные о ценах на продукты в местных магазинах, которые изучила редакция Atas.Info. Эти данные позволили определить, что в Новосибирске стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек, ориентированного на то же меню, составит около 5 645 рублей.