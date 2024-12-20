Стоимость новогоднего стола в Новосибирске: сравниваем реальные и официальные данные

Posted 20 декабря, 15:36
Published 20 декабря, 15:36
Modified 20 декабря, 15:38
Updated 20 декабря, 15:38
Для большинства семей на этот праздник меню остается неизменным: оливье, селедка под шубой, картофель с курицей на горячее, алкогольные и безалкогольные напитки и сладости. Но, как показал анализ цен, стоимость таких блюд может существенно варьироваться в зависимости от региона и даже магазина.
По информации Росстата, на ноябрь 2024 года стоимость новогоднего застолья для семьи из пяти человек составляет около 5 011 рублей. Это сумма включает набор продуктов для приготовления традиционных блюд, таких как оливье, селедка под шубой, горячее с курицей, напитки, сладости и фрукты.
|Продукт
|Количество
|Стоимость (руб.)
|Картофель
|2,5 кг
|135
|Морковь
|500 г
|24
|Свекла
|400 г
|19
|Лук репчатый
|100 г
|5
|Курица
|2 кг
|429
|Сельдь
|500 г
|305
|Яйца
|10 шт.
|110
|Колбаса вареная
|400 г
|218
|Колбаса копченая
|300 г
|203
|Горошек консервированный
|400 г
|186
|Огурцы маринованные
|300 г
|232
|Майонез
|400 г
|118
|Хлеб
|400 г
|42
|Масло сливочное
|200 г
|232
|Красная икра
|100 г
|895
|Яблоки
|1 кг
|70
|Апельсины
|1 кг
|106
|Шоколадные конфеты
|1 кг
|495
|Сыр
|200 г
|173
|Соки и газировка
|4 л
|259
|Шампанское
|750 мл
|388
|Вино
|750 мл
|462
Сравнение цен по регионам показало, что расходы на новогодний стол варьируются от 3865 рублей в Республике Мордовия до 8832 рублей в Чукотском автономном округе. Средние расходы по России составляют около 5000 рублей.
Для более точного расчета затрат в Новосибирске были использованы данные о ценах на продукты в местных магазинах, которые изучила редакция Atas.Info. Эти данные позволили определить, что в Новосибирске стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек, ориентированного на то же меню, составит около 5 645 рублей.
Представляем таблицу с ценами на продукты:
|Продукт
|Количество
|Цена за единицу
|Стоимость
|Картофель
|2,5 кг
|40 руб./кг
|140 рублей
|Морковь
|500 г
|28 руб./кг
|29 рублей
|Свекла
|400 г
|40 руб./кг
|35 рублей
|Лук репчатый
|100 г
|37 руб./кг
|4,7 рубля
|Курица
|2 кг
|420 руб./кг
|420 рублей
|Сельдь соленая
|500 г
|350 руб./шт.
|350 рублей
|Яйца
|10 шт.
|11,5 руб./шт.
|129 рублей
|Колбаса вареная
|400 г
|180 руб./уп.
|180 рублей
|Колбаса копченая
|300 г
|300 руб./уп.
|300 рублей
|Горошек консервированный
|1 банка (400 г)
|95 руб./банка
|95 рублей
|Огурцы маринованные
|300 г
|190 руб./уп.
|195 рублей
|Майонез
|400 г
|85 руб./уп.98
|98 рублей
|Хлеб
|1 батон
|56 руб./батон
|56 рублей
|Масло сливочное
|200 г
|220 руб./уп.
|225 рублей
|Красная икра
|100 г
|1000 руб./100 г
|1000 рублей
|Апельсины
|500 г
|150 руб./кг
|89 рублей
|Яблоки
|500 г
|150 руб./кг
|89 рублей
|Шоколадные конфеты
|500 г
|700 руб./кг
|350 рублей
|Сыр
|200 г
|900 руб./кг
|220 рублей
|Сок
|2 л
|135 руб./л
|270 рублей
|Газировка
|2 л
|110 руб./л
|220 рублей
|Шампанское
|1 бутылка (750 мл)
|450 руб./бут.
|550 рублей
|Вино
|1 бутылка (750 мл)
|600 руб./бут.
|600 рублей
Стоимость некоторых продуктов, таких как курица, сельдь и икра, а также алкогольные напитки заметно выше, чем в расчете Росстата, что обусловлено местными ценами и различиями в ценовой политике магазинов.
Если вы хотите сделать новогодний стол более насыщенным или если количество гостей увеличится, сумма расходов значительно возрастет. Например, добавление дополнительных блюд, увеличение количества мяса или рыбы, а также расширение ассортимента напитков и сладких угощений приведет к удорожанию общей стоимости застолья. Кроме того, если отказаться от некоторых дорогостоящих продуктов, таких как икра или шампанское, можно снизить расходы.
«Сегодня стоимость „новогоднего“ набора для продуктов в России составит порядка 9 140 рублей при расчете на семью из четырех человек, тогда как в прошлом году было 8 050 рублей», — рассказывает профессор, доктор экономических наук экономического факультета РУДН Виктория Бондаренко.
Эксперт отмечает, что такой рост цен связан с инфляцией, которая усилила кредитную нагрузку на произволителей. Из-за этого рекордное повышение цен часто стараются замаскировать, например, за счет уменьшения размера упаковки.
«Влияют также факторы неурожая, проблем с выловом и нехваткой сырья, а также ажиотажный спрос на определенные категории продуктов в преддверии праздника. Целесообразно закупать продукты длительного срока хранения заранее», — отмечает Бондаренко.
Экономисты отмечают, что цены на представленные продукты в октябре–ноябре действительно были значительно ниже тех, что сейчас предлагают магазины.