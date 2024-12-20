Толпа подростков избила сверстников-неформалов у ТРЦ «Галерея» — им грозит срок

Инцидент произошел 15 декабря возле торгового центра «Галерея». Группа подростков в масках совершила агрессивное нападение на сверстников с неформальной внешностью, выведя их за пределы ТЦ и избив их. Предполагается, что нападавшие намеренно искали неформалов. Один из пострадавших также стал жертвой жестокого акта унижения: нападавшие отрезали ему волосы ножом. Видеозаписи с места происшествия, сделанные самими подростками, быстро разошлись по интернету, что привлекло внимание как местных жителей, так и российских общественных деятелей.