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Posted 20 декабря, 08:12

Published 20 декабря, 08:12

Modified 20 декабря, 08:14

Updated 20 декабря, 08:14

ТРЦ «Галерея»

Толпа подростков избила сверстников-неформалов у ТРЦ «Галерея» — им грозит срок

20 декабря 2024, 08:12
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. ТРЦ «Галерея»

В Новосибирске возбудили уголовное дело после массовой драки подростков

Молодые люди в масках устроили публичную расправу над подростками-неформалами, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в следственном комитете по Новосибирской области.

Инцидент произошел 15 декабря возле торгового центра «Галерея». Группа подростков в масках совершила агрессивное нападение на сверстников с неформальной внешностью, выведя их за пределы ТЦ и избив их. Предполагается, что нападавшие намеренно искали неформалов. Один из пострадавших также стал жертвой жестокого акта унижения: нападавшие отрезали ему волосы ножом. Видеозаписи с места происшествия, сделанные самими подростками, быстро разошлись по интернету, что привлекло внимание как местных жителей, так и российских общественных деятелей.

Следственные органы сразу начали проверку по факту хулиганства. По данным Следственного комитета России по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». В отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Скриншоты с видео избиенияСкриншоты с видео избиения
Скриншоты с видео избиенияСкриншоты с видео избиения
Скриншоты с видео избиения. Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Видеозаписи с нападением начали распространяться в социальных сетях, что привлекло внимание руководство Лиги безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина заявила о необходимости оперативного реагирования и направила материалы в правоохранительные органы, разорбраться в ситуации также потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Инцидент многим напомнил о растущей популярности субкультуры «оффников», которая ранее ассоциировалась с околофутбольными фанатами, но теперь включает в себя людей, исповедующих агрессивную манеру поведения и выискивающих повод для конфликтов с теми, кто отличается от них внешне. Такие подростки часто действуют в масках и имеют склонность к насилию, обоснованному личными представлениями о «нравственности».

Горку не поделили: школьницы из Новосибирска устроили жестокую драку
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Нападение
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