Толпа подростков избила сверстников-неформалов у ТРЦ «Галерея» — им грозит срок

Posted 20 декабря, 08:12
Published 20 декабря, 08:12
Modified 20 декабря, 08:14
Updated 20 декабря, 08:14
Инцидент произошел 15 декабря возле торгового центра «Галерея». Группа подростков в масках совершила агрессивное нападение на сверстников с неформальной внешностью, выведя их за пределы ТЦ и избив их. Предполагается, что нападавшие намеренно искали неформалов. Один из пострадавших также стал жертвой жестокого акта унижения: нападавшие отрезали ему волосы ножом. Видеозаписи с места происшествия, сделанные самими подростками, быстро разошлись по интернету, что привлекло внимание как местных жителей, так и российских общественных деятелей.
Следственные органы сразу начали проверку по факту хулиганства. По данным Следственного комитета России по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». В отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Видеозаписи с нападением начали распространяться в социальных сетях, что привлекло внимание руководство Лиги безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина заявила о необходимости оперативного реагирования и направила материалы в правоохранительные органы, разорбраться в ситуации также потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.
Инцидент многим напомнил о растущей популярности субкультуры «оффников», которая ранее ассоциировалась с околофутбольными фанатами, но теперь включает в себя людей, исповедующих агрессивную манеру поведения и выискивающих повод для конфликтов с теми, кто отличается от них внешне. Такие подростки часто действуют в масках и имеют склонность к насилию, обоснованному личными представлениями о «нравственности».