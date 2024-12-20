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Posted 20 декабря, 10:17

Published 20 декабря, 10:17

Modified 20 декабря, 10:19

Updated 20 декабря, 10:19

Арестовывали разные вещи

Топ-5 самых странных арестованных вещей назвали приставы в Новосибирске

20 декабря 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney. Арестовывали разные вещи
Жителям Новосибирска назвали самые необычные арестованные вещи у должников: об этом сообщили приставы.

Приставы продолжают бороться с должниками в регионе. Чтобы побудить их оплачивать задолженности, у них арестовывают имущество. Зачастую это автомобили и техника, однако были и самые необычные вещи.

В топ вошли: коровник, робот-пылесос, умная колонка, собака породы колли и игровая приставка PlayStation. Также арест наложили на лодку, фотоаппарат, часы Apple Watch, беговую дорожку и даже крупорушку.

Недавно приставы начали розыск должника. Отец-алиментщик не платил своим трем детям деньги. Теперь его ищут по всей области. Всего он задолжал около миллиона рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Долг#Приставы#Арест#Имущество
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