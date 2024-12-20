Топ-5 самых странных арестованных вещей назвали приставы в Новосибирске

Posted 20 декабря, 10:17
Published 20 декабря, 10:17
Modified 20 декабря, 10:19
Updated 20 декабря, 10:19
Приставы продолжают бороться с должниками в регионе. Чтобы побудить их оплачивать задолженности, у них арестовывают имущество. Зачастую это автомобили и техника, однако были и самые необычные вещи.
В топ вошли: коровник, робот-пылесос, умная колонка, собака породы колли и игровая приставка PlayStation. Также арест наложили на лодку, фотоаппарат, часы Apple Watch, беговую дорожку и даже крупорушку.
Недавно приставы начали розыск должника. Отец-алиментщик не платил своим трем детям деньги. Теперь его ищут по всей области. Всего он задолжал около миллиона рублей.