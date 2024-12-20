Топ самых криминальных районов Новосибирска

Posted 20 декабря, 07:30
Published 20 декабря, 07:30
Modified 20 декабря, 07:32
Updated 20 декабря, 07:32
С января по сентябрь число преступлений в областной столице ощутимо снизилось: на 16,3%, если сравнить с 2023 годом. Такая тенденция наблюдается во всех районах.
Больше всего произошло преступлений в Ленинском районе, но их число упало на 23,3%. На втором месте был Октябрьский район — там нарушать закон стали на 25,9% меньше. В Кировском районе преступность снизилась на 2,1%, а в Центральном на 23,6%.
Больше всего злоумышленники совершают преступления против чужой собственности: кражи и мошенничество, пишет VN.ru. Что касается Новосибирской области, то самым преступным районом стал Новосибирский. На втором месте оказался Бердск, а на третьем — Искитимский район.
Ранее мы рассказали, как бывшему новосибирскому прокурору Фалилееву смягчили наказание за взятки.