atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 07:30

Published 20 декабря, 07:30

Modified 20 декабря, 07:32

Updated 20 декабря, 07:32

криминальные районы Новосибирска

Топ самых криминальных районов Новосибирска

20 декабря 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney. криминальные районы Новосибирска
В Новосибирске рассказали о наиболее преступных районах города, о чем проинформировали в МВД.

С января по сентябрь число преступлений в областной столице ощутимо снизилось: на 16,3%, если сравнить с 2023 годом. Такая тенденция наблюдается во всех районах.

Больше всего произошло преступлений в Ленинском районе, но их число упало на 23,3%. На втором месте был Октябрьский район — там нарушать закон стали на 25,9% меньше. В Кировском районе преступность снизилась на 2,1%, а в Центральном на 23,6%.

Больше всего злоумышленники совершают преступления против чужой собственности: кражи и мошенничество, пишет VN.ru. Что касается Новосибирской области, то самым преступным районом стал Новосибирский. На втором месте оказался Бердск, а на третьем — Искитимский район.

Ранее мы рассказали, как бывшему новосибирскому прокурору Фалилееву смягчили наказание за взятки.

В Новосибирской области будут судить супруга за убийство жены на глазах у детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Кафе восточной кухни закрыли в Новосибирске — что там нашлиВ Новосибирске матери монтажника за жизнь сына выплатили миллионВ Новосибирске начальницу отдела Росздравнадзора осудят за мошенничество
#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Полиция#Районы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика