Топ самых неудачных подарков на Новый год — такие сюрпризы только испортят отношения

Posted 20 декабря, 03:44
Published 20 декабря, 03:44
Modified 20 декабря, 03:46
Updated 20 декабря, 03:46
Не все подарки нравятся новосибирцам. Среди сибиряков провели опрос, который показал, какие сюрпризы лучше не вручать в праздники.
В топе неудачных подарков стала одежда: свитера, носки и другие вещи. Также многие не любят пылесборники, то есть сувениры: игрушки, открытки, свечи и календари. Некоторых раздражает получать косметику и духи, ведь не все знают вкусы и предпочтения человека.
Хозяйки тоже не рады получать кухонную утварь, узнал SuperJob. Еще из стереотипных подарков можно назвать полотенца, дешевые украшения, литературу и пледы. Ранее мы нашли самые бюджетные подарки.