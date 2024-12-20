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Posted 20 декабря, 03:44

Published 20 декабря, 03:44

Modified 20 декабря, 03:46

Updated 20 декабря, 03:46

Что лучше не дарить

Топ самых неудачных подарков на Новый год — такие сюрпризы только испортят отношения

20 декабря 2024, 03:44
Фото: 1MI. Что лучше не дарить

Жители Новосибирска назвали топ самых неудачных подарков на Новый год

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Приближается Новый год, а это значит, что пора дарить подарки своим близким: жители Новосибирска назвали самые худшие презенты.

Не все подарки нравятся новосибирцам. Среди сибиряков провели опрос, который показал, какие сюрпризы лучше не вручать в праздники.

В топе неудачных подарков стала одежда: свитера, носки и другие вещи. Также многие не любят пылесборники, то есть сувениры: игрушки, открытки, свечи и календари. Некоторых раздражает получать косметику и духи, ведь не все знают вкусы и предпочтения человека.

Хозяйки тоже не рады получать кухонную утварь, узнал SuperJob. Еще из стереотипных подарков можно назвать полотенца, дешевые украшения, литературу и пледы. Ранее мы нашли самые бюджетные подарки.

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