Топ самых неудачных подарков на Новый год — такие сюрпризы только испортят отношения

В топе неудачных подарков стала одежда: свитера, носки и другие вещи. Также многие не любят пылесборники, то есть сувениры: игрушки, открытки, свечи и календари. Некоторых раздражает получать косметику и духи, ведь не все знают вкусы и предпочтения человека.