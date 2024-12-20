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Posted 20 декабря, 12:00

Published 20 декабря, 12:00

Modified 20 декабря, 12:32

Updated 20 декабря, 12:32

В новосибирске накрыли цыганскую ОПГ

Цыгане обманом отправляли новосибирцев на СВО

20 декабря 2024, 12:00
Фото: 1MI. В новосибирске накрыли цыганскую ОПГ
Банда цыган обманом отправляла сибиряков в зону спецоперации, а потом члены банды присваивали себе выплаты, положенные семьям участников СВО.

Злоумышленники находили сибиряков с зависимостью от алкоголя, и предлагали им заключить контракт с Минобороны РФ. Они убеждали своих жертв, что документ «фиктивный», и что никуда ехать якобы не придется, а выплаты предлагали поделить. Об инциденте рассказали в материале «infopro54».

В итоге обманутые мужчины уезжали в зону СВО, а их карты присваивали себе таборяне. Более того, преступная группировка осмелела до того, что буквально поселилась в квартире одного из обманутых новосибирцев, который погиб на СВО.

Сын погибшего обратился за помощью к общественникам. ОПГ удалось выгнать из присвоенной квартиры. В региональном отделении МВД начали проверку.

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