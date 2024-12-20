Цыгане обманом отправляли новосибирцев на СВО

Злоумышленники находили сибиряков с зависимостью от алкоголя, и предлагали им заключить контракт с Минобороны РФ. Они убеждали своих жертв, что документ «фиктивный», и что никуда ехать якобы не придется, а выплаты предлагали поделить. Об инциденте рассказали в материале «infopro54».