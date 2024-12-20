Цыгане обманом отправляли новосибирцев на СВО

Posted 20 декабря, 12:00
Published 20 декабря, 12:00
Modified 20 декабря, 12:32
Updated 20 декабря, 12:32
Злоумышленники находили сибиряков с зависимостью от алкоголя, и предлагали им заключить контракт с Минобороны РФ. Они убеждали своих жертв, что документ «фиктивный», и что никуда ехать якобы не придется, а выплаты предлагали поделить. Об инциденте рассказали в материале «infopro54».
В итоге обманутые мужчины уезжали в зону СВО, а их карты присваивали себе таборяне. Более того, преступная группировка осмелела до того, что буквально поселилась в квартире одного из обманутых новосибирцев, который погиб на СВО.
Сын погибшего обратился за помощью к общественникам. ОПГ удалось выгнать из присвоенной квартиры. В региональном отделении МВД начали проверку.