В чем встретить Новый год-2025: цвета, украшения и макияж, которые принесут богатство

Posted 20 декабря, 09:07
Published 20 декабря, 09:07
Modified 20 декабря, 09:13
Updated 20 декабря, 09:13
До Нового года осталось совсем ничего, поэтому настало самое время найти для себя праздничный наряд, в котором можно пойти на корпоратив и встретить 2025 год в кругу семьи и близких. Но прежде давайте разберемся, какие главные цвета и в чем встречать Новый год, чтобы привлечь любовь и благополучие, согласно китайской астрологии.
Год Деревянной Зеленой Змеи в 2025 году представляет собой уникальное сочетание мудрости, интуиции и роста. В китайском гороскопе Змея — шестое животное, известное своим умом, элегантностью и загадочностью. Людей, рождённых под этим знаком, часто считают глубокими мыслителями с развитой интуицией и способностью легко ориентироваться в сложных ситуациях.
Стихия Дерева, управляющая 2025 годом, наделяет этот период качествами, связанными с творчеством, гибкостью и ростом. В сочетании со Змеёй Дерево усиливает её природные склонности, поощряя личностное развитие, новаторские идеи и более бережный подход к трудностям. Это сочетание говорит о том, что в 2025 году трансформации и продуманный прогресс будут занимать центральное место, предлагая возможности для роста в различных сферах жизни.
Самые счастливые цвета 2025 года — зелёный, коричневый и нежно-голубой. Они символизируют стихию Дерева и способствуют спокойствию, росту и гармонии. Их можно использовать в одежде, украшениях и аксессуара, чтобы привлечь положительную энергию.
Хозяйка 2025 года натура гордая и элегантная, поэтому образы должны быть эффектными, но сдержанными. Среди тканей приветствуется бархат, шелк, кашемир, а также любые другие приятные и скользящие материалы. Одним из примеров новогоднего образа может стать длинное платье изумрудного оттенка, а также коричневые аксессуары.
Если блестящее платье вам не по душе, попробуйте добавить немного мерцания с помощью аксессуаров, например, эффектных серёг или блестящего клатча — они подходят к любому стилю платья, который вы выберете.
В наступающем 2025 году модные издания, с учетом китайской астрологии, сошлись на пяти самых подходящих платьях для лучшей ночи в году.
Какой же Новый год без коктейльного платья? Они кокетливые, заманчивые и всегда привлекают внимание. Выбирайте облегающие модели, которые плотно обтягивают там, где вы хотите.
Нет лучшего времени, чтобы одеться в блестки с головы до ног. В преддверии Нового года и начала новой жизни белые платья с блестками — идеальный способ добавить блеска в свой наряд. К тому же, с учётом тренда на диско-шар и 80-е, вы будете выглядеть уместно.
Платье с блёстками зеленого цвета в год Лесной Деревянной Змеи гарантирует, что вы будете блистать. Выбирайте модели, расшитые мелкими блестками, вязаные платья с пайетками или платья с имитацией кольчуги.
Атласные платья — ещё один отличный вариант наряда на Новый год. Они выглядят более сдержанно, по сравнению блестящими платьями, но при этом не скучные. Чтобы соответствовать дресс-коду мероприятия пусть платье будет основой, а аксессуары добавят стиль.
Красные платья всегда в моде, потому что они смелые, уверенные и идеально подходят для этого праздника. Однако есть момент, который следует учитывать, это оттенок. Ярко-красный может быть довольно резким, поэтому попробуйте поискать более глубокий, насыщенный цвет, ближе к кроваво-красному. Не хотите быть в тотал-луке? Вместо того попробуйте примерить одежду с красными акцентами или деталями, такими как кружево, блёстки или оборки.
Главными символами Змеи являются черепаха, олицетворяющая долголетие и защиту, и бамбук, символизирующий силу и стойкость. Чтобы защититься от негативного влияния и привлечь удачу в 2025 году, используйте эти защитные символы, чтобы привлечь богатство и суметь сохранить его. Ношение украшений с символами может обеспечить личную защиту и привлечь удачу в течение года.
Коричневые и зелёные оттенки, которые являются частью энергии Дерева, повышает интеллект и креативность, но их избыток может привести к чрезмерным размышлениям и беспокойству. Рекомендуется сочетать эти цвета с элементом Металла, например, надеть комплект украшений из изумрудов в серебряной или золотой оправе. Такая комбинация помогает получить повышение или более высокооплачиваемую работу в будущем году.
Новый год приносит с собой новые тренды в макияже на 2025 год, поэтому образы этого года смелее, чем когда-либо. После эпохи тенденций, ориентированных на безупречную кожу и нейтральные цвета, яркий макияж возвращается, чтобы наконец привлечь внимание.
«Мерцание — это самый прорывной тренд 2025 года, — рассказывает визажист Дэниел Чинчилла изданию Glamour. — Сейчас оно повсюду — на подиумах и в социальных сетях, и я не могу придумать более простого способа быстро подчеркнуть глаза».
Серебро, в свою очередь, создает своим холодным тоном футуристическую атмосферу, но при этом достаточно универсально как для мягких дневных образов, так и для смелых вечерних нарядов, по мнению визажиста Сидсел Мари Бёг:
«Серебро возвращается, и оно повсюду: от металлических теней для век до мерцающих хайлайтеров».
Совет от команды визажистов: чтобы пигмент лучше держался, либо нанесите его кончиками пальцев, либо сбрызните кисть фиксирующим спреем перед тем, как окунать её в пудру. Так вы добьётесь максимального сияния металлизированных оттенков.
Однако, новогодним балом правит не только мерцание в цвете метала, но и гламурные ретро-стрелки, которые уже примерили на себя такие звезды, как Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Яра Шахиди и Тейлор Свифт. Создать праздничное настроение и блеск поможет подводка для глаз с блёстками в черном или цветных оттенках.
Мужской образ для новогоднего корпоратива или встречи тоже может быть ярким. Стилисты советуют использовать любимые цвета Зеленой Змеи, чтобы она помогала творческим и предпринимательским начинаниям, а так же способствовала крепкому сотрудничеству с партнерами.
Классический костюм в серых, коричневых и бордовых тонах станут отличным выбором для праздника. Зеленый галстук, платок, запонки из изумруда или малахита добавят образу не только стиль, но и задобрят хозяйку года. Также отличным выбором станут светло-голубые рубашки в сочетании с серым костюм.
Непринужденный, но стильный образ — идеально подходит для празднования Нового года в кругу семьи, друзей и родных. Для выхода можно использовать брюки-чинос глубокого коричневого или кирпичного оттенка, голубой облегающий свитер или вязаный кардиган с яркой рубашкой.
Азиатский астролог Прити Кулкарни рассказала, какие цвета станут счастливыми для каждого знака зодиака.
Овен, огненный знак зодиака, управляемый раскалённой планетой Марс. Цвет силы для этого знака — красный. В 2025 году счастливые цвета для этого знака — белый и оранжевый. Оранжевый цвет символизирует процветание, а белый — чистоту.
Один из самых удачливых знаков в этом году, Телец, в основном предпочитает оттенки зелёного, но им также следует использовать много розового и белого, чтобы привлечь любовь и мир.
Этот кокетливый воздушный знак в 2025 год будет наполнен позитивом и жизненной энергией. Чтобы усилить хорошее настроение следует использовать такие цвета, как жёлтый, светло-голубой и зелёный.
Эмоционально восприимчивая и чувствительная энергия Рака в целом очень успокаивающая. Чтобы извлечь максимум пользы из этого года, им рекомендуется использовать оттенки белого, серебристого и синего, которые призваны привнести в их жизнь позитив.
Лев — уверенный в себе огненный знак с фиксированной модальностью. Управляемый Солнцем, этот знак излучает энергичность и яркость, а лучшие цвета для его представителей — золотой и оранжевый.
Земной знак Дева обладает заземляющими свойствами и, как известно, верен себе, трудолюбив и искренен в своих поступках. Насыщенный оттенок лесного зелёного хорошо сочетается с их темпераментом. Бежевый и белый цвета придают этому знаку столь необходимую уравновешенность.
В воздушном знаке Весов доминирует планета любви и денег — Венера. Этот знак любит находить баланс в жизни и не любит конфликтовать. Розовый и белый — счастливые цвета Весов. Им следует добавить в этот список небесно-голубой, особенно в 2025 году, чтобы поддерживать душевное равновесие и стремиться к росту.
Скорпион обладает интуитивной и экстрасенсорной природой, его часто неправильно понимают как мрачного и мстительного человека. Но этот знак также страстен и предан, им управляют планеты Марс и Плутон, которые символизируют амбиции и возрождение соответственно. Тёмные оттенки хорошо сочетаются с их характером. В частности, в этом году они должны использовать тёмно-красный, чёрный и тёмно-синий цвета, чтобы получить доступ к силам Юпитера.
Стрелец — изменчивый огненный знак и один из самых удачливых знаков в 2025 году. Этим знаком управляет Юпитер, который в этом году находится в ключевой позиции. Он, движимый азартом, обладает смелым и авантюрным характером, поэтому яркие цвета раскрывают в них лучшее. Фиолетовый, бирюзовый и белый — счастливые цвета, которые принесут удачу Стрельцам в этом году.
Этот земной знак управляется Сатурном, поэтому связан с обязанностями и ответственностью. Сильные цвета Козерога — тёмно-синий, тёмно-зелёный и чёрный, но белый также является счастливым цветом для этого знака зодиака в 2025 году.
Этот воздушный знак управляется планетой перемен — Ураном, который любит мыслить нестандартно. Серебро и голубой с белым — удачное сочетание для Водолеев.
Рыбы — это знак зодиака, символизирующий двух рыб, плывущих в противоположных направлениях. Морской зелёный, лавандовый и белый — успокаивающие цвета для этого изменчивого знака.