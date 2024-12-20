В чем встретить Новый год-2025: цвета, украшения и макияж, которые принесут богатство

Красные платья всегда в моде, потому что они смелые, уверенные и идеально подходят для этого праздника. Однако есть момент, который следует учитывать, это оттенок. Ярко-красный может быть довольно резким, поэтому попробуйте поискать более глубокий, насыщенный цвет, ближе к кроваво-красному. Не хотите быть в тотал-луке? Вместо того попробуйте примерить одежду с красными акцентами или деталями, такими как кружево, блёстки или оборки.