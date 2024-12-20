В конце года на Новосибирск обрушится волна снегопадов

Синоптики отмечают, что особенно сильные осадки ожидаются в восточных районах Новосибирской области, где температура в субботу будет еще ниже: от -8…-13 градусов днем до -16 ночью. В воскресенье морозы усугубятся до -15 ночью, а днем столбики термометров покажут до -13. Это значит, что областным жителям придется готовиться не только к уборке снега, но и к дополнительному утеплению.