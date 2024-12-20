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Posted 20 декабря, 05:38

Published 20 декабря, 05:38

Modified 20 декабря, 05:40

Updated 20 декабря, 05:40

Заснеженный Новосибирск

В конце года на Новосибирск обрушится волна снегопадов

20 декабря 2024, 05:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Заснеженный Новосибирск

Волна снегопадов придет в Новосибирск на выходных

Конец декабря в Новосибирске обещает стать настоящим испытанием для горожан — в Новосибирск на выходных придет волна снегопадов. Все дороги может засыпать обильным слоем осадков.

Прогноз погоды в Новосибирске Западно-Сибирского Гидрометцентра

По данным Гидрометцентра, суббота, 21 декабря, принесет Новосибирску умеренные морозы: днем -4…-6 градусов, ночью чуть прохладнее — до -7 градусов. Но главной погодной особенностью станут обильные снегопады, сопровождаемые южным ветром со скоростью 3–8 м/с. В воскресенье, 22 декабря, зима немного усилит хватку: температура днем понизится до -10…-12 градусов, ночью — до -14. Снегопады продолжатся, но станут менее интенсивными.

Синоптики отмечают, что особенно сильные осадки ожидаются в восточных районах Новосибирской области, где температура в субботу будет еще ниже: от -8…-13 градусов днем до -16 ночью. В воскресенье морозы усугубятся до -15 ночью, а днем столбики термометров покажут до -13. Это значит, что областным жителям придется готовиться не только к уборке снега, но и к дополнительному утеплению.

Прогноз погоды на 2 дняПрогноз погоды на 2 дня
Прогноз погоды на 2 дня. Фото: Западно-Сибирский Гидрометцентр

Прогноз погоды в Новосибирске — Gismeteo

Согласно прогнозу Gismeteo, 21 декабря принесет Новосибирску те же -5…-6 градусов днем, но ночные морозы будут ощутимее — до -12. При этом снегопады, как утверждают эксперты, окажутся сильнее, чем заявляет Гидрометцентр, а южный ветер не превысит 4 м/с. Воскресенье обещает стать днем передышки: температура днем составит -10…-14 градусов, ночью -13…-14 градусов, снегопад постепенно утихнет, и облака могут рассеяться, подарив редкие солнечные лучи.

Gismeteo уже заглядывает дальше — на конец декабря. Согласно их прогнозу, к следующей субботе, 28 декабря, температура вновь начнет повышаться до -3 градусов, а обильные снегопады вернутся с новой силой.

Прогноз погоды на 10 днейПрогноз погоды на 10 дней
Прогноз погоды на 10 дней. Фото: Gismeteo

Прогноз погоды в Новосибирске — Яндекс.Погода

Яндекс.Погода удивляет своих пользователей более оптимистичным прогнозом. На субботу, 21 декабря, синоптики обещают почти безоблачное небо и отсутствие осадков. Днем температура останется на уровне -5…-6 градусов, ветер не превысит 3 м/с, а ночью похолодает до -9…-13 градусов. В воскресенье, 22 декабря, облачность усилится, но снегопадов не предвидится. Температура днем — -10…-14, ночью — до -15 градусов.

Однако конец месяца, по данным Яндекс.Погоды, резко изменит ситуацию. Уже 28 и 29 декабря в Новосибирск вернутся мощные снегопады, а температура днем будет держаться на уровне -6…-9 градусов, ночью опускаясь до -11. Этот прогноз вызывает вопросы: не станет ли ясное небо лишь затишьем перед настоящей снежной бурей?

Прогноз погоды на 10 днейПрогноз погоды на 10 дней
Прогноз погоды на 10 дней. Фото: Яндекс.Погода
Аномальное тепло придет в Новосибирск на Новый год
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