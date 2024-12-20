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Posted 20 декабря, 03:17

Published 20 декабря, 03:17

Modified 20 декабря, 03:19

Updated 20 декабря, 03:19

Холодно будет в Новосибирске

В новогоднюю ночь в Новосибирске ударят морозы до -37

20 декабря 2024, 03:17
Фото: atas.info. Холодно будет в Новосибирске
В Новосибирской области могут быть морозы в новогоднюю ночь, о чем свидетельствуют данные сервисов.

Неожиданным похолоданием напугали новосибирцев синоптики. После теплого дня в канун Нового года придет резкий мороз. По данным «Яндекс. Погоды», 30 декабря днем ожидается -11, ночью -30; 31 декабря днем будет -26, ночью -37; 1 января днем температура составит -10, ночью -11. При этом возможен небольшой снег.

Фото: yandex.ru

World-weather прогнозирует -5 днем 31 декабря и -30 в новогоднюю ночь. На следующее утро, 1 января, ожидается -6, а ночью снова -35. После этого таких морозов не будет.

Фото: world-weather

А вот сайт gismeteo резких холодов не обещает. По прогнозу, 31 декабря днем станет -7, ночью -9. Такая же погода сохранится и 1 января. Ранее мы рассказали, что на Новосибирск обрушатся снегопады.

Фото: gismeteo
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Новый год#Мороз
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