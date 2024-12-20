В Новосибирске бизнесмены устроили мусорные свалки после ремонта домов

Posted 20 декабря, 04:36
Published 20 декабря, 04:36
Modified 20 декабря, 04:38
Updated 20 декабря, 04:38
Юридические лица были наняты по договоренности с ЖКХ в 2023 году для капремонта. Бизнесмены устроили свалку мусора со стройки после ремонта домов. Они выбрасывали его на полигон, а там, где удобно им. Данный факт вскрылся.
Организации обязали ликвидировать свалки. Также были привлечены к дисциплинарной ответственности девять лиц, которые упустили данное нарушение.
Ранее в Новосибирске было возбуждено дело из-за скандальной снегоплавилки. Жалобы на нее поступали 11 лет. Главной причиной конфликта стала продажа станции по низкой стоимости.