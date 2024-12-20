atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 04:36

Published 20 декабря, 04:36

Modified 20 декабря, 04:38

Updated 20 декабря, 04:38

Свалку убрали

В Новосибирске бизнесмены устроили мусорные свалки после ремонта домов

20 декабря 2024, 04:36
Фото: прокуратура НСО. Свалку убрали
В Новосибирске бизнесмены складировали мусорные отходы после ремонта, о чем сообщила прокуратура.

Юридические лица были наняты по договоренности с ЖКХ в 2023 году для капремонта. Бизнесмены устроили свалку мусора со стройки после ремонта домов. Они выбрасывали его на полигон, а там, где удобно им. Данный факт вскрылся.

Организации обязали ликвидировать свалки. Также были привлечены к дисциплинарной ответственности девять лиц, которые упустили данное нарушение.

Ранее в Новосибирске было возбуждено дело из-за скандальной снегоплавилки. Жалобы на нее поступали 11 лет. Главной причиной конфликта стала продажа станции по низкой стоимости.

В Новосибирске начальницу отдела Росздравнадзора осудят за мошенничество
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский мошенник отправился в колонию за махинации с криптовалютойВ Новосибирске нашли самую опасную горку для детейЗа обман жителей Новосибирска на 30 млн арестовали банду мошенниковВ Новосибирске произошел прорыв кипятка в Ленинском районе
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Мусор#Прокуратура#Проверка#Свалка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика