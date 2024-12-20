В Новосибирске директор магазина украл миллионы для покупки крипты

Posted 20 декабря, 09:18
Published 20 декабря, 09:18
Modified 20 декабря, 09:20
Updated 20 декабря, 09:20
В супермаркет на улице Комсомольской, что в Кировском районе, наняли нового директора. Проработал там он два года.
Мужчина имел доступ к сейфу, где хранились деньги магазина. За два месяца в 2024 году он вытащил оттуда 3 млн рублей. На деньги он покупал криптовалюту.
Преступление раскрыли. Суд вынес виновному приговор: три года условно, а также он обязан возместить весь причиненный ущерб магазину: 3 237 123 рублей. Приговор еще можно обжаловать.
Ранее мы рассказали, как мошенника из Новосибирска отправили в колонию за махинации с криптовалютой. Он обманул семью на дом, в итоге люди остались без жилья и денег.