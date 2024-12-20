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Posted 20 декабря, 09:18

Published 20 декабря, 09:18

Modified 20 декабря, 09:20

Updated 20 декабря, 09:20

Директора уволили

В Новосибирске директор магазина украл миллионы для покупки крипты

20 декабря 2024, 09:18
Фото: 1MI. Директора уволили
Директора супермаркета осудили за хищение миллионов у магазина в Новосибирске, о чем проинформировали в судебном департаменте.

В супермаркет на улице Комсомольской, что в Кировском районе, наняли нового директора. Проработал там он два года.

Мужчина имел доступ к сейфу, где хранились деньги магазина. За два месяца в 2024 году он вытащил оттуда 3 млн рублей. На деньги он покупал криптовалюту.

Преступление раскрыли. Суд вынес виновному приговор: три года условно, а также он обязан возместить весь причиненный ущерб магазину: 3 237 123 рублей. Приговор еще можно обжаловать.

Ранее мы рассказали, как мошенника из Новосибирска отправили в колонию за махинации с криптовалютой. Он обманул семью на дом, в итоге люди остались без жилья и денег.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Магазин#Хищения#Директор#Деньги#Евгений Пригожин
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