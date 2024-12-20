В Новосибирске ищут очевидцев ДТП с двумя сбитыми пешеходами

Posted 20 декабря, 05:37
Published 20 декабря, 05:37
Modified 20 декабря, 05:39
Updated 20 декабря, 05:39
Все случилось утром 20 декабря в Октябрьском районе. Водитель ехал по улице Кирова и у дома №270 сбил двух пешеходов. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу.
Автомобилист не оказал помощь людям и скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивают, также, как и очевидцев происшествия. В Госавтоинспекции попросили позвонить всех тех, кто владеет какой-либо информацией о данном инциденте по номерам: 32-23-35; 232-23-51.
В этот же день произошла авария на проспекте Дзержинского. Там пострадал ребенок. Мальчика доставили в больницу. Он получил травмы.