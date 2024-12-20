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Posted 20 декабря, 05:37

Published 20 декабря, 05:37

Modified 20 декабря, 05:39

Updated 20 декабря, 05:39

Полиция уже ищет виновного

В Новосибирске ищут очевидцев ДТП с двумя сбитыми пешеходами

20 декабря 2024, 05:37
Фото: atas.info. Полиция уже ищет виновного
В Новосибирске водитель скрылся с места ДТП, сбив двух пешеходов, о чем сообщили в ГАИ.

Все случилось утром 20 декабря в Октябрьском районе. Водитель ехал по улице Кирова и у дома №270 сбил двух пешеходов. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Автомобилист не оказал помощь людям и скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивают, также, как и очевидцев происшествия. В Госавтоинспекции попросили позвонить всех тех, кто владеет какой-либо информацией о данном инциденте по номерам: 32-23-35; 232-23-51.

Фото: ГАИ

В этот же день произошла авария на проспекте Дзержинского. Там пострадал ребенок. Мальчика доставили в больницу. Он получил травмы.

Стало известно, кто погиб в ДТП вместе с пассажиркой в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Очевидцы#ГАИ
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