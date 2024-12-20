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Posted 20 декабря, 06:42

Published 20 декабря, 06:42

Modified 20 декабря, 06:44

Updated 20 декабря, 06:44

Не все елки легальны

В Новосибирске на базарах обнаружены сотни «черных» елок

20 декабря 2024, 06:42
Фото: 1MI. Не все елки легальны
В Новосибирске изъяли сотни елок, которые продавали на нелегальных базарах, о чем сообщает мэрия.

Очередной рейд по местам нелегальной торговли прошел в городе. Его проводили в трех районах: Ленинском, Октябрьском и Заельцовском. Там нашли не один «черный» базар.

Торговцы продавали елки. На товар у них не было никаких документов. Всего составлено шесть протоколов по факту нелегальной торговли. Было изъято 430 деревьев и 150 елочных веток.

Работа с торговцами продолжается на протяжении всего 2024 года. Администрация проверяет каждый район, где ежедневно появляются продавцы с товарами неизвестного происхождения. Например, недавно новосибирцы жаловались на торгующих незамерзайками водителей.

В Новосибирске у торговца изъяты елки-нелегалки
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Продажа#Товар#Торговля#Елки
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