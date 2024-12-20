В Новосибирске на базарах обнаружены сотни «черных» елок

Posted 20 декабря, 06:42
Published 20 декабря, 06:42
Modified 20 декабря, 06:44
Updated 20 декабря, 06:44
Очередной рейд по местам нелегальной торговли прошел в городе. Его проводили в трех районах: Ленинском, Октябрьском и Заельцовском. Там нашли не один «черный» базар.
Торговцы продавали елки. На товар у них не было никаких документов. Всего составлено шесть протоколов по факту нелегальной торговли. Было изъято 430 деревьев и 150 елочных веток.
Работа с торговцами продолжается на протяжении всего 2024 года. Администрация проверяет каждый район, где ежедневно появляются продавцы с товарами неизвестного происхождения. Например, недавно новосибирцы жаловались на торгующих незамерзайками водителей.