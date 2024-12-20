В Новосибирске сделают бесплатным проезд в общественном транспорте

Posted 20 декабря, 06:33
Published 20 декабря, 06:33
Modified 20 декабря, 06:35
Updated 20 декабря, 06:35
Проезд станет бесплатным с 28 декабря 2024 по 12 января 2025. Свободно передвигаться на трамваях, троллейбусах, метро и автобусах смогут только школьники.
Чтобы воспользоваться данной привилегией, нужна справка из школы, которая подтвердит статус ребенка до 18 лет. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале.
Также в Новосибирске начнут испытывать белорусский транспорт. Их проверят на устойчивость к сибирским морозам. Кроме того, город закупил 20 новых снегоуборочных машин, которые выйдут на работу после проверки.