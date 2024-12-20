atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 06:33

Published 20 декабря, 06:33

Modified 20 декабря, 06:35

Updated 20 декабря, 06:35

Для кого-то проезд станет свободным

В Новосибирске сделают бесплатным проезд в общественном транспорте

20 декабря 2024, 06:33
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Для кого-то проезд станет свободным
В Новосибирске станет бесплатным проезд в общем транспорте на новогодних каникулах, о чем сообщил мэр города.

Проезд станет бесплатным с 28 декабря 2024 по 12 января 2025. Свободно передвигаться на трамваях, троллейбусах, метро и автобусах смогут только школьники.

Чтобы воспользоваться данной привилегией, нужна справка из школы, которая подтвердит статус ребенка до 18 лет. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале.

Также в Новосибирске начнут испытывать белорусский транспорт. Их проверят на устойчивость к сибирским морозам. Кроме того, город закупил 20 новых снегоуборочных машин, которые выйдут на работу после проверки.

Проезд автомобилей ограничили в двух районах Новосибирска — причина
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Новосибирска высказались о повышении цен на проезд в общественном транспортеСтало известно, когда в Новосибирске подорожает проезд в общественном транспортеВ Новосибирске ищут очевидцев ДТП с двумя сбитыми пешеходами
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дети#Школьники#Проезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика