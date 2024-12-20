В Новосибирске в ДТП на проспекте Дзержинского пострадал ребенок

Posted 20 декабря, 04:07
Published 20 декабря, 04:07
Modified 20 декабря, 04:09
Updated 20 декабря, 04:09
Все случилось утром 20 декабря в Дзержинском районе. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser сидел 57-летний мужчина. Он ехал по проспекту Дзержинского. На перекрестке, у дома №1/1 он врезался в Kia Rio.
После столкновение пострадал ребенок. Это был 12-летний мальчик. Его доставили в больницу. Какие именно он получил травмы, не уточняется. На месте разбирались сотрудники ГАИ.
Ранее другой мальчик садился в автобус, поскользнулся и упал. В результате, он попал под колеса общественного транспорта. Делом заинтересован глава Следкома России Александр Бастрыкин.