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Posted 20 декабря, 04:07

Published 20 декабря, 04:07

Modified 20 декабря, 04:09

Updated 20 декабря, 04:09

Ребенок пострадал

В Новосибирске в ДТП на проспекте Дзержинского пострадал ребенок

20 декабря 2024, 04:07
Фото: 1MI. Ребенок пострадал
В Новосибирске в результате столкновения двух автомобилей пострадал ребенок, о чем сообщили в ГАИ.

Все случилось утром 20 декабря в Дзержинском районе. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser сидел 57-летний мужчина. Он ехал по проспекту Дзержинского. На перекрестке, у дома №1/1 он врезался в Kia Rio.

После столкновение пострадал ребенок. Это был 12-летний мальчик. Его доставили в больницу. Какие именно он получил травмы, не уточняется. На месте разбирались сотрудники ГАИ.

Фото: ГАИ

Ранее другой мальчик садился в автобус, поскользнулся и упал. В результате, он попал под колеса общественного транспорта. Делом заинтересован глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Стало известно, кто погиб в ДТП вместе с пассажиркой в Новосибирске
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