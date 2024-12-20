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Posted 20 декабря, 04:13

Published 20 декабря, 04:13

Modified 20 декабря, 04:15

Updated 20 декабря, 04:15

Женщина погибла

В Новосибирской области будут судить супруга за убийство жены на глазах у детей

20 декабря 2024, 04:13
Фото: 1MI. Женщина погибла
В Новосибирской области в суд направили дело мужчины, который мог убить свою жену, подробности сообщили в прокуратуре.

Все случилось весной 2024 года в селе Ярково. Туда переехала женщина с тремя детьми. Она вернулась домой после проживания в Омске. Там она была в браке с 44-летним местным жителем. В их семье произошел разлад.

Когда сибирячка вернулась домой, супруг приезжал к ней и несколько раз уговаривал вернуться обратно, на что получал категорический отказ. В один из таких дней мужчина схватился за нож и ударил им свою возлюбленную девять раз, считает следствие. Жертва скончалась. Все это видели дети.

Омича арестовали по подозрению в убийстве. Теперь расследование завершено. Дело направили в суд, который поставит точку.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Дети#Суд#Убийство#Уголовное дело#18+
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