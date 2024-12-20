В Новосибирской области будут судить супруга за убийство жены на глазах у детей

Posted 20 декабря, 04:13
Published 20 декабря, 04:13
Modified 20 декабря, 04:15
Updated 20 декабря, 04:15
Все случилось весной 2024 года в селе Ярково. Туда переехала женщина с тремя детьми. Она вернулась домой после проживания в Омске. Там она была в браке с 44-летним местным жителем. В их семье произошел разлад.
Когда сибирячка вернулась домой, супруг приезжал к ней и несколько раз уговаривал вернуться обратно, на что получал категорический отказ. В один из таких дней мужчина схватился за нож и ударил им свою возлюбленную девять раз, считает следствие. Жертва скончалась. Все это видели дети.
Омича арестовали по подозрению в убийстве. Теперь расследование завершено. Дело направили в суд, который поставит точку.