В Новосибирской области будут судить супруга за убийство жены на глазах у детей

Когда сибирячка вернулась домой, супруг приезжал к ней и несколько раз уговаривал вернуться обратно, на что получал категорический отказ. В один из таких дней мужчина схватился за нож и ударил им свою возлюбленную девять раз, считает следствие. Жертва скончалась. Все это видели дети.