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Posted 20 декабря, 11:17

Published 20 декабря, 11:17

Modified 20 декабря, 11:30

Updated 20 декабря, 11:30

Заседание прошло в Сузунском районном суде

Владелец базы отдыха в Новосибирской области попал под суд

20 декабря 2024, 11:17
Фото: 1MI. Заседание прошло в Сузунском районном суде
В августе в бассейне на базе отдыха утонул один из посетителей. За произошедшее перед судом ответит владелец базы отдыха. По сообщению пресс-службы Управления Судебного департамента региона.

Сегодня в Сузунском райсуде прошло заседание по делу Юдина Алексея, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В августе этого года на водный аттракцион на базе отдыха пустили нетрезвого посетителя. Пьяный мужчина скатился с горки и погрузился под воду в бассейне. Не сумев выплыть, он захлебнулся.

Ответственность полностью легла на руководителя базы отдыха Юдина. Подсудимый признал вину. Представитель потерпевшего предъявил иск с намереньем компенсировать погребение на сумму 72250 рублей, а также иск о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Следующее заседание состоится через три дня.

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