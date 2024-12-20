Владелец базы отдыха в Новосибирской области попал под суд

Posted 20 декабря, 11:17
Published 20 декабря, 11:17
Modified 20 декабря, 11:30
Updated 20 декабря, 11:30
Сегодня в Сузунском райсуде прошло заседание по делу Юдина Алексея, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В августе этого года на водный аттракцион на базе отдыха пустили нетрезвого посетителя. Пьяный мужчина скатился с горки и погрузился под воду в бассейне. Не сумев выплыть, он захлебнулся.
Ответственность полностью легла на руководителя базы отдыха Юдина. Подсудимый признал вину. Представитель потерпевшего предъявил иск с намереньем компенсировать погребение на сумму 72250 рублей, а также иск о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.
Следующее заседание состоится через три дня.