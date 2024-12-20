Заммэра Москвы Ефимов: Деловое пространство создадут в Войковском районе в рамках КРТ

По словам Ефимова, объект расположится недалеко от Ленинградского шоссе. В проект будет вложено 13,27 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для городского бюджета превысит 730 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту в Войковском районе появится более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает mos.ru.