atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 06:47

Published 20 декабря, 06:47

Modified 20 декабря, 06:47

Updated 20 декабря, 06:47

Заммэра Москвы Ефимов: Деловое пространство создадут в Войковском районе в рамках КРТ

Заммэра Москвы Ефимов: Деловое пространство создадут в Войковском районе в рамках КРТ

20 декабря 2024, 06:47
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В северной части Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет преобразован участок площадью 1,45 гектара. Как сообщается на официальном сайте правительства Москвы, проект решения уже опубликован.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что на данной территории планируется создание современного делового пространства.

По словам Ефимова, объект расположится недалеко от Ленинградского шоссе. В проект будет вложено 13,27 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для городского бюджета превысит 730 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту в Войковском районе появится более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает mos.ru.

Территория, подлежащая преобразованию, прилегает к улице Космонавта Волкова и находится в шаговой доступности от станций «Войковская» Замоскворецкой линии метро и Стрешнево МЦД-2. Сейчас на участке располагаются устаревшие здания, которые заменят современными объектами.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на участке построят бизнес-центр общей площадью 68 тысяч квадратных метров. Комплекс включит в себя наземный паркинг, офисы, торговые павильоны, фитнес-центры и другие инфраструктурные объекты. Территория будет благоустроена, там также появятся новые дороги.

Программа комплексного развития территорий ориентирована на создание многофункциональных кварталов с комфортной жилой и деловой средой. Сейчас в Москве реализуется и прорабатывается 236 таких проектов на общей площади свыше 3,1 тысячи гектаров. Работы проводятся в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика