Заммэра Москвы Ефимов: Деловое пространство создадут в Войковском районе в рамках КРТ

Posted 20 декабря, 06:47
Published 20 декабря, 06:47
Modified 20 декабря, 06:47
Updated 20 декабря, 06:47
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что на данной территории планируется создание современного делового пространства.
По словам Ефимова, объект расположится недалеко от Ленинградского шоссе. В проект будет вложено 13,27 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для городского бюджета превысит 730 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту в Войковском районе появится более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает mos.ru.
Территория, подлежащая преобразованию, прилегает к улице Космонавта Волкова и находится в шаговой доступности от станций «Войковская» Замоскворецкой линии метро и Стрешнево МЦД-2. Сейчас на участке располагаются устаревшие здания, которые заменят современными объектами.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на участке построят бизнес-центр общей площадью 68 тысяч квадратных метров. Комплекс включит в себя наземный паркинг, офисы, торговые павильоны, фитнес-центры и другие инфраструктурные объекты. Территория будет благоустроена, там также появятся новые дороги.
Программа комплексного развития территорий ориентирована на создание многофункциональных кварталов с комфортной жилой и деловой средой. Сейчас в Москве реализуется и прорабатывается 236 таких проектов на общей площади свыше 3,1 тысячи гектаров. Работы проводятся в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.