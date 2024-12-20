Жители Новосибирской области могут досрочно оплатить вывоз мусора в декабре

Оплатить вывоз мусора за декабрь можно раньше на неделю. Делать это разрешено с 20 декабря — за неделю до привычных всем сроков. Как отметила замдиректора МУП «САХ» Галина Бузмакова, эту практику ввели для того, чтобы новосибирцы расплатились со всеми долгами в преддверии Нового года. Многие уверены, что 2025 год нужно начинать с чистого листа — без задолженностей. Именно поэтому мусорный оператор идет на уступки населению.