Жители Новосибирской области могут досрочно оплатить вывоз мусора в декабре

Posted 20 декабря, 06:34
Published 20 декабря, 06:34
Modified 20 декабря, 06:36
Updated 20 декабря, 06:36
Оплатить вывоз мусора за декабрь можно раньше на неделю. Делать это разрешено с 20 декабря — за неделю до привычных всем сроков. Как отметила замдиректора МУП «САХ» Галина Бузмакова, эту практику ввели для того, чтобы новосибирцы расплатились со всеми долгами в преддверии Нового года. Многие уверены, что 2025 год нужно начинать с чистого листа — без задолженностей. Именно поэтому мусорный оператор идет на уступки населению.
Также сибирякам напомнили, что со следующего года МУП «САХ» поменяет организационно-правовую форму. Постановлением мэрии Новосибирска муниципальное предприятие «САХ» будет преобразовано в акционерное общество. В первую неделю января у «Спецавтохозяйства» будут меняться счета и реквизиты.
Единственное изменение, которое увидят пользователи после реорганизации, аббревиатура МУП изменится на АО. Лицевые счета потребителей меняться не будут, все оплаты будут учтены.