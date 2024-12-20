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Posted 20 декабря, 06:34

Published 20 декабря, 06:34

Modified 20 декабря, 06:36

Updated 20 декабря, 06:36

Мусор можно оплатить раньше времени

Жители Новосибирской области могут досрочно оплатить вывоз мусора в декабре

20 декабря 2024, 06:34
Фото: 1MI. Мусор можно оплатить раньше времени
В Новосибирской области оплата за вывоз мусора стала приниматься раньше времени, о чем сообщили в МУП «САХ».

Оплатить вывоз мусора за декабрь можно раньше на неделю. Делать это разрешено с 20 декабря — за неделю до привычных всем сроков. Как отметила замдиректора МУП «САХ» Галина Бузмакова, эту практику ввели для того, чтобы новосибирцы расплатились со всеми долгами в преддверии Нового года. Многие уверены, что 2025 год нужно начинать с чистого листа — без задолженностей. Именно поэтому мусорный оператор идет на уступки населению.

Также сибирякам напомнили, что со следующего года МУП «САХ» поменяет организационно-правовую форму. Постановлением мэрии Новосибирска муниципальное предприятие «САХ» будет преобразовано в акционерное общество. В первую неделю января у «Спецавтохозяйства» будут меняться счета и реквизиты.

Единственное изменение, которое увидят пользователи после реорганизации, аббревиатура МУП изменится на АО. Лицевые счета потребителей меняться не будут, все оплаты будут учтены.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Платежки#Оплата
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