Звездная пара из Новосибирска столкнулась с трудностями в полуфинале шоу «Танцы»

Дава и Софа остаются лидерами и одной из любимейших пар телезрителей. Однако успех дается сибирякам непросто. Участники поделились, что в финале им предстоит поставить номер, который поставили совсем недавно. Кроме того, им пришлось пережить некоторые трудности со здоровьем. Софа сообщила, что опасается за состояние своего партнера.