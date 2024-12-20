Звездная пара из Новосибирска столкнулась с трудностями в полуфинале шоу «Танцы»

Posted 20 декабря, 11:31
Published 20 декабря, 11:31
Modified 20 декабря, 11:49
Updated 20 декабря, 11:49
Полуфинал шоу «Звездные танцы» на ТНТ (16+) состоится уже завтра, 21 декабря. В шоу продолжают бороться трое сибиряков.
Дава и Софа остаются лидерами и одной из любимейших пар телезрителей. Однако успех дается сибирякам непросто. Участники поделились, что в финале им предстоит поставить номер, который поставили совсем недавно. Кроме того, им пришлось пережить некоторые трудности со здоровьем. Софа сообщила, что опасается за состояние своего партнера.
Завтра участники представят свои номера строгому жюри, в число которых были приглашены турецкий хореограф Омер Есилбаш и певец Анатолий Цой.
Как сибиряки справятся с новыми вызовами и сумеют ли они удивить жюри и зрителей, узнаем 21 декабря в 23:00 на ТНТ, 16+