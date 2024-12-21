Более половины новосибирцев страдают от ожирения

Posted 21 декабря, 03:38
Published 21 декабря, 03:38
Modified 21 декабря, 03:38
Updated 21 декабря, 03:38
Согласно данным Росстата, 62,7% взрослого населения Новосибирской области имеют лишний вес. Это на несколько десятых процента меньше показателя, зафиксированного в 2018 году. Большая доля сибиряков с зафиксированным ожирением только в Красноярском крае.
Ожирение — заболевание, которое вызвано разными причинами, но основная — потребление избыточного количества калорий. Набору лишнего веса способствует и отсутствие физической активности, которая способствует «сжиганию» энергетического запаса в организме.
Набор лишнего веса опасен развитием различных серьезных заболеваний, среди которых патологии сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, поражение печени, деградация костных и суставных тканей.
Ранее мы рассказывали о том, что в России распространяется так называемый «легкий ковид».