Более половины новосибирцев страдают от ожирения

Согласно данным Росстата, 62,7% взрослого населения Новосибирской области имеют лишний вес. Это на несколько десятых процента меньше показателя, зафиксированного в 2018 году. Большая доля сибиряков с зафиксированным ожирением только в Красноярском крае.