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Posted 21 декабря, 03:38

Published 21 декабря, 03:38

Modified 21 декабря, 03:38

Updated 21 декабря, 03:38

Одна из причин развития ожирения — переедание

Более половины новосибирцев страдают от ожирения

21 декабря 2024, 03:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Одна из причин развития ожирения — переедание
По количеству людей с избыточным весом регион занимает второе место в Сибири, сообщает статистическое ведомство.

Согласно данным Росстата, 62,7% взрослого населения Новосибирской области имеют лишний вес. Это на несколько десятых процента меньше показателя, зафиксированного в 2018 году. Большая доля сибиряков с зафиксированным ожирением только в Красноярском крае.

Ожирение — заболевание, которое вызвано разными причинами, но основная — потребление избыточного количества калорий. Набору лишнего веса способствует и отсутствие физической активности, которая способствует «сжиганию» энергетического запаса в организме.

Набор лишнего веса опасен развитием различных серьезных заболеваний, среди которых патологии сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, поражение печени, деградация костных и суставных тканей.

Ранее мы рассказывали о том, что в России распространяется так называемый «легкий ковид».

Терапевт назвала три причины, по которым женщины с ожирением не могут иметь детей
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#Новосибирск#Статистика#Заболеваемость#Вес#Ожирение
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