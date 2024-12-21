Ефимов: Планируется редевелопмент еще одного участка в Москве по программе КРТ

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы начнут строить жилые дома по программе реновации. Суммарная площадь квартир в этом ЖК будет достигать 11,3 тысячи квадратных метров, а это значит, что около 400 горожан получат жилье. В рамках действия программы реновации жители сразу могут переселиться в новое жилье, так как квартиры передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой.