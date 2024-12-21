Ефимов: Планируется редевелопмент еще одного участка в Москве по программе КРТ

Posted 21 декабря, 10:31
Published 21 декабря, 10:31
Modified 21 декабря, 10:31
Updated 21 декабря, 10:31
По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, по программе реновации на юго-востоке Москвы планируется возвести жилье, пишет mos.ru. Строительство будет выполнено в рамках реорганизации участка площадью 0,44 гектара на улице Симоновский Вал. Владимир Ефимов уточнил, что вложения в реализацию такого проекта составят более пяти миллиардов рублей.
В шаговой доступности от реорганизуемой площадки находится станция метрополитена «Пролетарская».
Согласно комментарию министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, планируется построить 18,61 тысячи квадратных метров жилья для целей программы реновации и иных нужд города. На первом этаже нового ЖК появятся торговые точки, заведения общепита, сервисные мастерские и прочие объекты социальной инфраструктуры. Вокруг домов предусмотрены зеленые насаждения, благоустроенные зоны отдыха и спортплощадки, до территории планируют проложить новые дороги. Созданное пространство станет частью района со сложившейся общественной инфраструктурой.
Дома по программе реновации строят не только на специально подобранных площадках и на месте сноса ранее расселенных домов, но и на реорганизуемых участках по программе КРТ.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы начнут строить жилые дома по программе реновации. Суммарная площадь квартир в этом ЖК будет достигать 11,3 тысячи квадратных метров, а это значит, что около 400 горожан получат жилье. В рамках действия программы реновации жители сразу могут переселиться в новое жилье, так как квартиры передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой.
По программе КРТ строятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляются дороги, жилые дома и вся полагающаяся для проживания инфраструктура. На данный момент в Москве в процессе разработки и строительства находятся 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Инициатива была запущена в реализацию по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.