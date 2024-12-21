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Posted 21 декабря, 10:06

Published 21 декабря, 10:06

Modified 21 декабря, 10:08

Updated 21 декабря, 10:08

Елки в этом году значительно дороже, чем в 2023

Главные критерии выбора новогодней елки назвали в Роспотребнадзоре

21 декабря 2024, 10:06
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Елки в этом году значительно дороже, чем в 2023
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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора опубликовали советы по выбору новогодней елки. Если речь об искусственном дереве, то нужно обратить внимание на запах, он должен быть слабым. Если дерево сильно пахнет пластиком, это свидетельствует о некачественном материале. Хвоя должна быть мягкой и сделана из материала, исключающего возгорание. Допустимо использование специальной противопожарной пропитки. Ну и конечно же, должны присутствовать все реквизиты компании, которая изготовила дерево.

В случае, если выбор пал на настоящее дерево, то покупку стоит запланировать не ранее последней декады декабря. Так елка дольше сохранит свежий и привлекательный вид. На стволе недопустимо наличие плесени или наростов мха. Сам ствол должен быть ровный и однородным, без трещин и подобных повреждений. Кроме того, у качественной ели иголки одного цвета, если вы видите разный окрас, то от такой покупки лучше отказаться.

В этом году новогодние деревья на елочных базарах по сравнению с декабрем-2023 подорожали примерно на треть.

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