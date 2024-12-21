Главные критерии выбора новогодней елки назвали в Роспотребнадзоре

В случае, если выбор пал на настоящее дерево, то покупку стоит запланировать не ранее последней декады декабря. Так елка дольше сохранит свежий и привлекательный вид. На стволе недопустимо наличие плесени или наростов мха. Сам ствол должен быть ровный и однородным, без трещин и подобных повреждений. Кроме того, у качественной ели иголки одного цвета, если вы видите разный окрас, то от такой покупки лучше отказаться.