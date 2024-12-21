Лидирующий по количеству краж район назвали в Новосибирске

По сравнению с прошлым годом, снижение случаев краж отмечено в Ленинском и Заельцовском районах. В целом же, по состоянию на 1 ноября, полицейские сообщают о более чем 1,6 тысяч таких случаев по городу с начала года. Это больше, чем за 10 месяцев 2023, пишет издание ОМ1 Новосибирск.