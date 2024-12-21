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Posted 21 декабря, 04:57

Published 21 декабря, 04:57

Modified 21 декабря, 04:59

Updated 21 декабря, 04:59

Чаще всего кражи совершают в продовольственных магазинах

Лидирующий по количеству краж район назвали в Новосибирске

21 декабря 2024, 04:57
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Чаще всего кражи совершают в продовольственных магазинах
В полиции отмечают рост краж в магазинах, следует из статистики МВД.

Согласно данным ГУВД по Новосибирской области, за 10 месяцев уходящего года больше всего краж в магазинах было зафиксировано в Октябрьском районе областного центра. С 1 января было зарегистрировано 247 таких преступления.

На второй и третьей строчках криминального антирейтинга находятся Кировский и Калининский районы соответственно. В первую очередь, злоумышленников интересуют продукты и алкоголь.

По сравнению с прошлым годом, снижение случаев краж отмечено в Ленинском и Заельцовском районах. В целом же, по состоянию на 1 ноября, полицейские сообщают о более чем 1,6 тысяч таких случаев по городу с начала года. Это больше, чем за 10 месяцев 2023, пишет издание ОМ1 Новосибирск.

Ранее мы рассказывали о том, какие районы Новосибирска стали самыми криминальными по данным за 2024 год.

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#Новосибирск#Магазины#Полиция#Статистика#Кражи
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