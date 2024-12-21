Лидирующий по количеству краж район назвали в Новосибирске

Posted 21 декабря, 04:57
Published 21 декабря, 04:57
Modified 21 декабря, 04:59
Updated 21 декабря, 04:59
Согласно данным ГУВД по Новосибирской области, за 10 месяцев уходящего года больше всего краж в магазинах было зафиксировано в Октябрьском районе областного центра. С 1 января было зарегистрировано 247 таких преступления.
На второй и третьей строчках криминального антирейтинга находятся Кировский и Калининский районы соответственно. В первую очередь, злоумышленников интересуют продукты и алкоголь.
По сравнению с прошлым годом, снижение случаев краж отмечено в Ленинском и Заельцовском районах. В целом же, по состоянию на 1 ноября, полицейские сообщают о более чем 1,6 тысяч таких случаев по городу с начала года. Это больше, чем за 10 месяцев 2023, пишет издание ОМ1 Новосибирск.
Ранее мы рассказывали о том, какие районы Новосибирска стали самыми криминальными по данным за 2024 год.