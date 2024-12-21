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Posted 21 декабря, 10:32

Published 21 декабря, 10:32

Modified 21 декабря, 10:34

Updated 21 декабря, 10:34

Суд в полном объеме удовлетворил требования муниципалитета

Мэрия Новосибирска судится с Росреестром из-за земли

21 декабря 2024, 10:32
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Суд в полном объеме удовлетворил требования муниципалитета
Задолженность за аренду земельного участка пришлось требовать с помощью арбитражного суда.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск муниципалитета и постановил взыскать с регионального управления Росреестра задолженность на пользование земельным участком на Державина, 28, где расположено административное здание ведомства. Росреестр должен заплатить в бюджет города около 182 тысяч. Эта сумма включает в себя основной долг и неустойку.

Соглашение об аренде муниципального земельного участка истекло к конце 2022 года, а новый договор заключили только в мае 2024. Все это время арендная плата в бюджет не поступала, а на требование мэрии погасить задолженность в Росреестре ответили отказом.

Суд посчитал подобный подход неверным и удовлетворил исковые требования мэрии в полном объеме, пишет издание «Прецедент».

Ранее мы рассказывали о том, что мэрия через арбитраж взыскала более 36 млн рублей задолженности на аренду земельных участков с одного из крупнейших застройщиков города, компании «Дискус».

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#Новосибирск#Долг#Арбитражный суд#Мэрия#Росреестр
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