Мэрия Новосибирска судится с Росреестром из-за земли

Posted 21 декабря, 10:32
Published 21 декабря, 10:32
Modified 21 декабря, 10:34
Updated 21 декабря, 10:34
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск муниципалитета и постановил взыскать с регионального управления Росреестра задолженность на пользование земельным участком на Державина, 28, где расположено административное здание ведомства. Росреестр должен заплатить в бюджет города около 182 тысяч. Эта сумма включает в себя основной долг и неустойку.
Соглашение об аренде муниципального земельного участка истекло к конце 2022 года, а новый договор заключили только в мае 2024. Все это время арендная плата в бюджет не поступала, а на требование мэрии погасить задолженность в Росреестре ответили отказом.
Суд посчитал подобный подход неверным и удовлетворил исковые требования мэрии в полном объеме, пишет издание «Прецедент».
Ранее мы рассказывали о том, что мэрия через арбитраж взыскала более 36 млн рублей задолженности на аренду земельных участков с одного из крупнейших застройщиков города, компании «Дискус».