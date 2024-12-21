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Posted 21 декабря, 07:03

Published 21 декабря, 07:03

Modified 21 декабря, 07:07

Updated 21 декабря, 07:07

Кто конкретно будет пользоваться услугами такси, чиновники не указывают

Миллионные траты на такси планируют чиновники одного из районов Новосибирска

21 декабря 2024, 07:03
Фото: 1MI. Кто конкретно будет пользоваться услугами такси, чиновники не указывают
Более миллиона рублей за услуги такси районная администрация намерена потратить в течение года, следует из материалов сайта госзакупок.

Администрация Октябрьского района Новосибирска объявила электронный аукцион на оказание услуг такси. Из конкурсных материалов, размещенных на сайте госзакупок следует, что до конца 2025 года чиновники намерены провести в поездках на такси не менее 930 часов.

Начальная стоимость контракта составляет 1,199 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета.

Как подчеркивается в аукционной документации, «осуществление перевозок пассажиров и багажа автотранспортом осуществляется при наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ».

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске ищут отечественные автомобили, чтобы перевозить на них депутатов Госдумы.

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#Новосибирск#Госзакупки#Чиновники#Такси#Администрация района
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