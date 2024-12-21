Миллионные траты на такси планируют чиновники одного из районов Новосибирска

Posted 21 декабря, 07:03
Published 21 декабря, 07:03
Modified 21 декабря, 07:07
Updated 21 декабря, 07:07
Администрация Октябрьского района Новосибирска объявила электронный аукцион на оказание услуг такси. Из конкурсных материалов, размещенных на сайте госзакупок следует, что до конца 2025 года чиновники намерены провести в поездках на такси не менее 930 часов.
Начальная стоимость контракта составляет 1,199 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета.
Как подчеркивается в аукционной документации, «осуществление перевозок пассажиров и багажа автотранспортом осуществляется при наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ».
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске ищут отечественные автомобили, чтобы перевозить на них депутатов Госдумы.