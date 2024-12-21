На улицах Новосибирска собирают подписи за национализацию ЖКХ

Posted 21 декабря, 02:52
Published 21 декабря, 02:52
Modified 21 декабря, 02:55
Updated 21 декабря, 02:55
Подписи под обращением с требованием передать государству тепловые сети, которые сейчас принадлежат «Сибирской генерирующей компании», начали собирать на на улицах Новосибирска. Это инициатива регионального отделения КПРФ.
По мнению коммунистов, частный бизнес не справляется с содержанием коммунальной инфраструктуры, что приводит к серьезным авариям. Без отопления остаются десятки тысяч людей.
Ранее петицию можно было поддержать в сети Интернет. Как сообщается на партийном ресурсе, таким образом обращение подписали уже около 10 тысяч человек.
Прошлой зимой в Новосибирске произошла серия масштабных аварий на трубопроводах, тепла в сильный мороз лишились жители двух районов города.