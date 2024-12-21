atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 02:52

Published 21 декабря, 02:52

Modified 21 декабря, 02:55

Updated 21 декабря, 02:55

Аварии на теплотрассах оставляют без отопления тысячи новосибирцев

На улицах Новосибирска собирают подписи за национализацию ЖКХ

21 декабря 2024, 02:52
Фото: atas.info. Аварии на теплотрассах оставляют без отопления тысячи новосибирцев
В собственность государства требуют передать тепловые сети из-за постоянных аварий на трубопроводах.

Подписи под обращением с требованием передать государству тепловые сети, которые сейчас принадлежат «Сибирской генерирующей компании», начали собирать на на улицах Новосибирска. Это инициатива регионального отделения КПРФ.

По мнению коммунистов, частный бизнес не справляется с содержанием коммунальной инфраструктуры, что приводит к серьезным авариям. Без отопления остаются десятки тысяч людей.

Ранее петицию можно было поддержать в сети Интернет. Как сообщается на партийном ресурсе, таким образом обращение подписали уже около 10 тысяч человек.

Прошлой зимой в Новосибирске произошла серия масштабных аварий на трубопроводах, тепла в сильный мороз лишились жители двух районов города.

Назван срок приведения теплотрасс Новосибирска в нормативное состояние
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Травников высказался о решении мэрии Новосибирска судиться с СГКВ СГК объяснили неготовность Новосибирска к отопительному сезонуВ СГК за год вложено 17,4 млрд — коммунальный ад в Новосибирске продолжается
#Новосибирск#Подписи#Теплотрассы#СГК#Национализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика