Наступил день зимнего солнцестояния — он самый короткий в 2024 году

Posted 21 декабря, 00:23
Published 21 декабря, 00:23
Modified 21 декабря, 00:23
Updated 21 декабря, 00:23
Зимнее солнцестояние происходит из-за наклона земной оси — в этот день Солнце занимает самую низкую позицию на небесной сфере по отношению к горизонту. Для жителей нашего города это означает, что световой день длится всего около 7 часов, а ночь растягивается почти на 17 часов.
В этот период солнечный свет падает на Землю под самым острым углом, что также делает этот день одним из самых холодных. Однако начиная с завтрашнего дня, световой день начнет постепенно увеличиваться, знаменуя долгожданное приближение весны.
Сегодня жители Новосибирска смогут наблюдать рассвет в 9:30, а закат — уже в 16:30. Несмотря на короткий день, солнечная погода создаёт прекрасный повод для прогулок и активного отдыха.