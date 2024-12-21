atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 00:23

Published 21 декабря, 00:23

Modified 21 декабря, 00:23

Updated 21 декабря, 00:23

Пробка вечером

Наступил день зимнего солнцестояния — он самый короткий в 2024 году

21 декабря 2024, 00:23
Фото: 1MI. Пробка вечером

В Новосибирске наступил самый короткий день в 224 году

Сегодня, 21 декабря, жители Новосибирска, как и всего Северного полушария, переживают самый короткий световой день и самую длинную ночь в году — наступило зимнее солнцестояние. Это астрономическое событие знаменует собой начало астрономической зимы.

Зимнее солнцестояние происходит из-за наклона земной оси — в этот день Солнце занимает самую низкую позицию на небесной сфере по отношению к горизонту. Для жителей нашего города это означает, что световой день длится всего около 7 часов, а ночь растягивается почти на 17 часов.

В этот период солнечный свет падает на Землю под самым острым углом, что также делает этот день одним из самых холодных. Однако начиная с завтрашнего дня, световой день начнет постепенно увеличиваться, знаменуя долгожданное приближение весны.

Сегодня жители Новосибирска смогут наблюдать рассвет в 9:30, а закат — уже в 16:30. Несмотря на короткий день, солнечная погода создаёт прекрасный повод для прогулок и активного отдыха.

Военный эксперт высказался о всеобщей мобилизации в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске станет дороже разводиться с 1 января 2025Ретроградный Марс продлится до февраля 2025 года: запреты, советы и особенностиВ мэрии Новосибирска объяснили отмену салюта на Новый год 2024-2025
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Россия#Зима#Солнце#Астрономия#Ночь#Зимнее солнцестояние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика