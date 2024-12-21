Наступил день зимнего солнцестояния — он самый короткий в 2024 году

Зимнее солнцестояние происходит из-за наклона земной оси — в этот день Солнце занимает самую низкую позицию на небесной сфере по отношению к горизонту. Для жителей нашего города это означает, что световой день длится всего около 7 часов, а ночь растягивается почти на 17 часов.