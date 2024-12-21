Новосибирское метро хочет потратить более 100 млн рублей на токарный станок

Posted 21 декабря, 05:46
Published 21 декабря, 05:46
Modified 21 декабря, 05:48
Updated 21 декабря, 05:48
МУП «Новосибирский метрополитен» объявил электронный аукцион на поставку колесотокарного станка для обточки колесных пар вагонов метро. Срок подачи заявок — до 20 января 2025 года, говорится в материалах тендера. Победитель аукциона должен будет обеспечить монтаж станка в метродепо, расположенном в Заельцовском районе, и провести все необходимые пусконаладочные работы.
Начальная стоимость оборудования — 105, 562 млн рублей.
Ранее колесные пары новосибирских составов возили обтачивать на предприятие в Санкт-Петербурге.
Закупка станка объявлена на фоне намерения метрополитена приобрести 20 новых вагонов. На них потратят около 5 млрд рублей.