Новосибирское метро хочет потратить более 100 млн рублей на токарный станок

МУП «Новосибирский метрополитен» объявил электронный аукцион на поставку колесотокарного станка для обточки колесных пар вагонов метро. Срок подачи заявок — до 20 января 2025 года, говорится в материалах тендера. Победитель аукциона должен будет обеспечить монтаж станка в метродепо, расположенном в Заельцовском районе, и провести все необходимые пусконаладочные работы.