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Posted 21 декабря, 05:46

Published 21 декабря, 05:46

Modified 21 декабря, 05:48

Updated 21 декабря, 05:48

Раньше колеса вагонов возили обтачивать в Санкт-Петербург

Новосибирское метро хочет потратить более 100 млн рублей на токарный станок

21 декабря 2024, 05:46
Фото: atas.info. Раньше колеса вагонов возили обтачивать в Санкт-Петербург
Метрополитен объявил конкурс на поставку станка для обточки колес, следует из материалов сайта госзакупок.

МУП «Новосибирский метрополитен» объявил электронный аукцион на поставку колесотокарного станка для обточки колесных пар вагонов метро. Срок подачи заявок — до 20 января 2025 года, говорится в материалах тендера. Победитель аукциона должен будет обеспечить монтаж станка в метродепо, расположенном в Заельцовском районе, и провести все необходимые пусконаладочные работы.

Начальная стоимость оборудования — 105, 562 млн рублей.

Ранее колесные пары новосибирских составов возили обтачивать на предприятие в Санкт-Петербурге.

Закупка станка объявлена на фоне намерения метрополитена приобрести 20 новых вагонов. На них потратят около 5 млрд рублей.

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#Новосибирск#Метро#Госзакупки#Аукцион#Колеса
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