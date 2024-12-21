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Posted 21 декабря, 08:33

Published 21 декабря, 08:33

Modified 21 декабря, 08:35

Updated 21 декабря, 08:35

Ранее Центральный парк носили имя Сталина

Памятник Сталину хотят поставить в Центральном парке Новосибирска

21 декабря 2024, 08:33
Фото: 1MI. Ранее Центральный парк носили имя Сталина

Мэрия принципиально не против появления бюста генералиссимуса, сообщил депутат

Мэрия принципиально не против появления бюста генералиссимуса, сообщил депутат Заксобрания Яковлев.

Депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ Роман Яковлев сообщил на своей странице в ВК, что от мэрии получено принципиальное согласие на появление в городе памятника Иосифу Сталину. Инициативной группе предложено подобрать для этого подходящее место.

По мнению Яковлева, монумент мог бы стоять в Центральном парке. В обоснование этой позиции он напоминает, что парк до 1961 года официально носил имя «вождя всех народов». Соответствующее официальное обращение депутат отправил на имя мэра Максима Кудрявцева. Ранее коммунисты собрали более 4 тысяч подписей в поддержку своей инициативы установить памятник на территории Монумента Славы. Однако городской департамент культуры, спорта и молодежной политики посчитал такое расположение неуместным.

21 декабря исполняется 145 лет со дня рождения Иосифа Сталина, который фактически единолично руководил страной с 1930 года, когда вышел победителем во внутрипартийной борьбе, до смерти в 1953.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Памятник#Центральный парк#Кпрф#Инициатива#Иосиф Сталин
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