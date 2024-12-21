Памятник Сталину хотят поставить в Центральном парке Новосибирска

Posted 21 декабря, 08:33
Published 21 декабря, 08:33
Modified 21 декабря, 08:35
Updated 21 декабря, 08:35
Депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ Роман Яковлев сообщил на своей странице в ВК, что от мэрии получено принципиальное согласие на появление в городе памятника Иосифу Сталину. Инициативной группе предложено подобрать для этого подходящее место.
По мнению Яковлева, монумент мог бы стоять в Центральном парке. В обоснование этой позиции он напоминает, что парк до 1961 года официально носил имя «вождя всех народов». Соответствующее официальное обращение депутат отправил на имя мэра Максима Кудрявцева. Ранее коммунисты собрали более 4 тысяч подписей в поддержку своей инициативы установить памятник на территории Монумента Славы. Однако городской департамент культуры, спорта и молодежной политики посчитал такое расположение неуместным.
21 декабря исполняется 145 лет со дня рождения Иосифа Сталина, который фактически единолично руководил страной с 1930 года, когда вышел победителем во внутрипартийной борьбе, до смерти в 1953.