Памятник Сталину хотят поставить в Центральном парке Новосибирска

По мнению Яковлева, монумент мог бы стоять в Центральном парке. В обоснование этой позиции он напоминает, что парк до 1961 года официально носил имя «вождя всех народов». Соответствующее официальное обращение депутат отправил на имя мэра Максима Кудрявцева. Ранее коммунисты собрали более 4 тысяч подписей в поддержку своей инициативы установить памятник на территории Монумента Славы. Однако городской департамент культуры, спорта и молодежной политики посчитал такое расположение неуместным.