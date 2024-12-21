Прокуратуру заинтересовала экстренная посадка самолета в Новосибирске

Posted 21 декабря, 04:21
Published 21 декабря, 04:21
Modified 21 декабря, 04:23
Updated 21 декабря, 04:23
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров лайнера компании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Москва-Омск, но из-за плохой погоды в аэропорту прибытия направленного в Новосибирск.
В аэропорту «Толмачево» самолет задержался до вечера пятницы, 20 декабря. Длительная стоянка объяснялась необходимостью отдыха пилотов. 164 пассажира вынуждены были ждать вылета в воздушной гавани. Соответственно, на длительное время был задержан вылет обратного рейса из аэропорта Омска в российскую столицу.
15 декабря в Новосибирске была зафиксирована массовая задержка вылетов рейсов авиакомпании S7.