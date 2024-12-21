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Posted 21 декабря, 04:21

Published 21 декабря, 04:21

Modified 21 декабря, 04:23

Updated 21 декабря, 04:23

Пассажиры много часов провели в зале ожидания аэропорта

Прокуратуру заинтересовала экстренная посадка самолета в Новосибирске

21 декабря 2024, 04:21
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Пассажиры много часов провели в зале ожидания аэропорта
Из-за плохой погоды рейс из Москвы вместо Омска приземлился в аэропорту «Толмачево».

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров лайнера компании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Москва-Омск, но из-за плохой погоды в аэропорту прибытия направленного в Новосибирск.

В аэропорту «Толмачево» самолет задержался до вечера пятницы, 20 декабря. Длительная стоянка объяснялась необходимостью отдыха пилотов. 164 пассажира вынуждены были ждать вылета в воздушной гавани. Соответственно, на длительное время был задержан вылет обратного рейса из аэропорта Омска в российскую столицу.

15 декабря в Новосибирске была зафиксирована массовая задержка вылетов рейсов авиакомпании S7.

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#Новосибирск#Прокуратура#Самолет#Аэропорт Толмачево#Задержка рейса
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