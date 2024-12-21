Разноцветного котенка-британца продают в Новосибирске за 150 тысяч рублей

Владельцы животного просят за него 150 тысяч рублей, если кошка будет использоваться для дальнейшего разведения, либо 100 тысяч в случае покупки котенка в качестве любимого домашнего друга.



Ранее мы рассказывали о том, что ушастого и милого месячного породистого котенка продают в Новосибирске за 120 тысяч рублей.