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Posted 21 декабря, 06:09

Published 21 декабря, 06:09

Modified 21 декабря, 06:12

Updated 21 декабря, 06:12

Котенок выглядит очень мило

Разноцветного котенка-британца продают в Новосибирске за 150 тысяч рублей

21 декабря 2024, 06:09
Фото: avito.ru. Котенок выглядит очень мило
Кошка родилась в питомнике, и если ее покупать не для разведения, то цена будет ниже, следует из объявления о продаже.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже 3-месячного котенка британской породы, родившегося в одном из новосибирских питомников. Хозяева питомника указывают, что это элитный питомец, в родословной которого имеются европейские корни.

Окрас кошки необычен и редок, считается, что домашние любимцы такой масти приносят счастье и удачу. За добрый и ласковый характер заводчики предварительно назвали котенка Бусинкой.

Владельцы животного просят за него 150 тысяч рублей, если кошка будет использоваться для дальнейшего разведения, либо 100 тысяч в случае покупки котенка в качестве любимого домашнего друга.

Ранее мы рассказывали о том, что ушастого и милого месячного породистого котенка продают в Новосибирске за 120 тысяч рублей.

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