Разноцветного котенка-британца продают в Новосибирске за 150 тысяч рублей

Posted 21 декабря, 06:09
Published 21 декабря, 06:09
Modified 21 декабря, 06:12
Updated 21 декабря, 06:12
На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже 3-месячного котенка британской породы, родившегося в одном из новосибирских питомников. Хозяева питомника указывают, что это элитный питомец, в родословной которого имеются европейские корни.
Окрас кошки необычен и редок, считается, что домашние любимцы такой масти приносят счастье и удачу. За добрый и ласковый характер заводчики предварительно назвали котенка Бусинкой.
Владельцы животного просят за него 150 тысяч рублей, если кошка будет использоваться для дальнейшего разведения, либо 100 тысяч в случае покупки котенка в качестве любимого домашнего друга.
Ранее мы рассказывали о том, что ушастого и милого месячного породистого котенка продают в Новосибирске за 120 тысяч рублей.